Venezuela dispuesta a restablecer relaciones consulares con Colombia previa rectificación de Duque

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela está dispuesta a restablecer relaciones consulares con Colombia previa rectificación del presidente Iván Duque.

“Yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia y que todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. ¡Iván Duque, escúchame!”, expresó el Mandatario Nacional.

En ese sentido, aseguró que el presidente colombiano llevó las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia por el extremismo y a un punto jamás visto en las leyes internacionales.

“El 90% de las relaciones fueron de cooperación. Venezuela ha capturado a capos de la droga y se los enviábamos a Colombia de inmediato, porque había comunicación a pesar de las diferencias. Iván Duque ha demostrado que no es un estadista y que no está a la altura de dirigir un Estado”, lamentó el presidente Maduro.

Detalló que Venezuela, cumpliendo leyes internacionales, procedió a hacer un allanamiento para capturar a unos ciudadanos colombianos, acción en la que fue aprehendida una senadora de un partido de derecha del Atlántico colombiano de nombre Aida Merlano y de inmediato participaron a Interpol de Colombia y a las autoridades de esa nación.

“Iván Duque volvió a decir que va a solicitar la senadora a Juan Guaidó. Es un mal chiste la intención del gobierno colombiano de pedir la extradición de la senadora Aida Merlano al autoproclamado Juan Guaidó”.

“Venezuela y Colombia son países vecinos y no importa la diferencia que tengamos los presidentes o los gobiernos, tenemos más de 30 personas capturadas solicitadas por Interpol Colombia y no sabemos a quién entregárselas porque el Gobierno de Iván Duque no las ha solicitado”, especificó el presidente Maduro.