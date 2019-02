Venezuela cierra frontera terrestre con Brasil

Caracas / AVN / PL

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre en su totalidad de la frontera terrestre con Brasil a partir del jueves 21 de febrero, desde las 20 horas (8:00pm) hasta nuevo aviso, asimismo informó sobre la llegada de ayuda humanitaria desde Rusia.

“A partir de hoy jueves a las 20:00 horas queda cerrada la frontera con Brasil hasta nuevo aviso”, manifestó el comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en una video conferencia en la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fand (Ceofanb), con el Alto Mando Militar y autoridades castrenses del país.

El Mandatario nacional exhortó al Mayor General Mantilla Oliveros reforzar las medidas de seguridad en la frontera con Brasil a fin de “proteger a nuestro pueblo; porque las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo hasta desmontarlas”.

Agregó que se encuentran elaborando planes para el despliegue permanente del cuerpo castrense en las zonas fronterizas.

Por otra parte, el presidente Maduro precisó que el gobierno de Estados Unidos pretende persuadir a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para provocar un golpe de Estado contra su Gobierno Constitucional.

“¿Por qué atacan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?, porque saben que representa la columna vertebral de la unión del país, yo pudiera decir que es un ataque grosero”, expresó el jefe de Estado.

En tal sentido, saludó la actuación de la Fanb ante las provocaciones ilegales del gobierno estadounidense.

“Agradezco la lealtad absoluta de todos los soldados de la patria, tenemos una Fuerza Armada preparada, desplegada garantizando la Paz. Los saludo, los reconozco y vamos al combate por la paz de la patria. Vamos a seguir cumpliendo con el operativo de despliegue permanente, tenemos un solo destino: La victoria siempre”, puntualizó el presidente Nicolás Maduro.

– Ejército de Colombia rechaza invasión –

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que las fuerzas militares colombianas negaron a su homólogo neogranadino, Iván Duque, el apoyo para atacar la nación bolivariana.

Durante una videoconferencia con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario aseguró tener información sobre un intercambio de Duque con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, donde le notificó la negativa del Ejército de invadir el territorio venezolano.

Asimismo, Maduro informó de la evaluación del Ejecutivo del cierre total de la frontera con Colombia y responsabilizó a su presidente de cualquier hecho de violencia que se pueda producir en la zona limítrofe este fin de semana, cuando la derecha pretende ingresar ilegalmente una supuesta ayuda humanitaria.

Por otra parte, el dignatario indicó su deseo de mejorar las relaciones bilaterales con Aruba, Bonaire y Curazao, ‘pero con respeto’.

Maduro destacó que hasta no tener la seguridad de que en las islas no se están instalando bases militares estadounidenses para atacar a Venezuela, no retomarán los vínculos diplomáticos ni se quitará la limitación de libre tráfico.

Por último, enfatizó que ha llegado la hora donde Venezuela va a defender su derecho legítimo, su territorio, recursos y va a garantizar la dignidad del pueblo.

– Ayuda de Rusia –

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la llegada de 7,5 toneladas de medicamentos enviados por Moscú para atender las necesidades de la población.

El mandatario había adelantado el pasado lunes la entrega de 300 toneladas de asistencia proveniente de Rusia, en particular medicamentos.

Según indicó Maduro desde el Palacio de Miraflores, durante una actividad presidencial denominada ‘Jornada de Salud’, el arribo de insumos médicos y fármacos se realizó por vía aérea en coordinación con el gobierno ruso y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El material consta en total de 108.428 unidades de medicamentos, material quirúrgico y equipos.

Los insumos, de acuerdo al presidente, serán distribuidos a través del Ministerio de Salud local en los hospitales Ruiz, Páez y Periférico de Catia.

En su discurso, el jefe de Estado se refirió al bloqueo económico que padece el país caribeño por parte de Estados Unidos: “Atacan nuestras compras internacionales, por eso celebramos el arribo hoy de 7,5 toneladas de fármacos desde Rusia”, señaló.

“Todas estas agresiones de [el presidente norteamericano] Donald Trump contra Venezuela debe servirnos para mejorar. Yo lo veo como un reto”, sostuvo.