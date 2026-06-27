Vence plazo para postularse a magistrado de CCR;

Compartir

Oposición exige perfiles independientes y transparentes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 26 de junio se venció el plazo para que los profesionales interesados en conformar la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentaran sus atestados en la Asamblea Legislativa para ser entrevistados por la Comisión Política.

Esta semana se le consultó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro sobre las personas interesadas; sin embargo, informó que en los próximos días daría a conocer sobre la cantidad de interesados en una magistratura al ente contralor.

“Hay un par de personas que se han presentado, cuando se venza el plazo, nosotros vamos a dar de manera oficial cuántas personas y quiénes son los que se han presentado”, comentó Castro en declaraciones a la prensa. Tampoco quiso informar sobre si los actuales funcionarios de la CCR han presentado sus atestados.

“Muchas veces esperan hasta el último día para presentar sus atestados, entonces por eso es que vamos a esperar de manera oficial que se termine el plazo para darlo a conocer”, comentó Castro. Informó que será la Comisión Política quien entrevistará a los interesados para conocer los perfiles.

Sobre el tema, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que, en los últimos años, “se ha visto lo mismo” en referencia a la elección de funcionarios de segundo grado.

“Cuando usted va a ser contratado para un trabajo, la empresa pone un perfil del puesto y dice, ´necesitamos que tenga estos estudios, esta edad, esta experiencia´; previamente a conocer los candidatos ya se decide cuál es el perfil del puesto. Aquí en la Asamblea Legislativa lo hacen al revés, aquí dicen -vengan todos, y después vamos a tratar de decidir cuál nos conviene más- sin haber definido el perfil del puesto”, comentó Ortiz.

Para optar a una magistratura a la Corte de Cuentas, los aspirantes deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años, de honradez y competencia notorias, estar en el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía y haberlos ejercido durante los tres años previos a la elección.

“Una cosa son los requisitos que la Constitución dice que son bien básicos, (…) pero el trabajo que debemos hacer como diputados es definir: ¿cuál es el perfil de un magistrado de Corte de Cuentas de la República que necesitamos en este momento? para nosotros, todos estos cargos son de funcionarios que sean independientes del poder, sobre todo en el contexto en el que estamos, y que tengan la valentía de enfrentarse incluso al poder que los ha puesto en esos cargos”, añadió Ortiz en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en las entrevistas que realiza el oficialismo se indagan si el aspirante tiene la misma línea o pensamiento que el Gobierno. “Vemos respuestas complacientes, y eso no es lo que buscamos. No buscamos funcionarios en instituciones de control complacientes, sino independientes, valientes y que ejerzan la función de control”, destacó Ortiz.

La legisladora enfatizó que, en ocasiones anteriores, ha pedido los expedientes de los aspirantes. “En las legislaturas pasadas nos han dado el expediente completo que contiene todos sus atestados, su currículum, todas sus constancias de las instituciones, hasta los estados financieros para ver qué tan solvente es el funcionario; una o dos veces nos lo han entregado. Después, simplemente no nos han dado nada”, recordó Claudia Ortiz.

Mientras que el diputado de ARENA, Francisco Lira, espera que el proceso y la elección de las nuevas autoridades sea transparente y que los perfiles sean los idóneos; espera que no se repita el proceso anterior, cuando eligieron a una ex precandidata a diputada de Nuevas Ideas como presidenta de la CCR, en referencia a Roxana Soriano.

“Que no vayan a ser los chanchullos como la elección anterior, que pusieron a una presidenta que se había puesto el chaleco de Nuevas Ideas, había competido en primarias y no logró su objetivo, la pusieron de presidenta de la Corte y ahora es presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Creo que esos chanchullos, esa falta de transparencia, el pueblo salvadoreño ya no se chupa el dedo”, comentó Lira.

El legislador hizo un llamado a elegir a funcionarios que estén a la altura de la CCR y que sobre todo no sea afines al Gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...