Página de inicio » Nacionales » PROVIDA brinda atención médica a 19 personas retornadas y sus familias en Chalatenango

PROVIDA brinda atención médica a 19 personas retornadas y sus familias en Chalatenango

Redacción Nacionales 27 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en PROVIDA brinda atención médica a 19 personas retornadas y sus familias en Chalatenango 202 Vistas

Compartir
        

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), con el apoyo de congregaciones religiosas, donantes individuales y SHARE Foundation, realizó una jornada de atención médica dirigida a 19 personas retornadas y sus familias durante una brigada desarrollada en el cantón Santa Bárbara, distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar servicios de salud a una población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad tras su retorno al país. Con ello también se brinda atención integral para contribuir a la detección y tratamiento oportuno de diferentes padecimientos.

Durante la jornada, el personal de salud ofreció consultas médicas generales, entregó medicamentos de acuerdo con los diagnósticos realizados y practicó diversos exámenes clínicos. Además, se efectuaron ultrasonidos diagnósticos y consultas de seguimiento para pacientes que requerían una evaluación más especializada o continuidad en sus tratamientos.

La actividad fue posible gracias a la articulación entre PROVIDA, congregaciones religiosas, donantes particulares, SHARE Foundation y la Mesa Técnica de Migración de Chalatenango Centro, quienes coordinaron esfuerzos para acercar estos servicios a las familias beneficiadas.

PROVIDA destacó que este tipo de brigadas forman parte de sus acciones para promover el acceso al derecho a la salud de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas que han sido retornadas y requieren acompañamiento para su proceso de reintegración a sus comunidades.

La organización reiteró que continuará impulsando iniciativas de atención humanitaria y de salud comunitaria mediante alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, con el propósito de fortalecer la protección y el bienestar de las poblaciones que más lo necesitan.

Tags

Ver también

Rescatistas salvadoreños logran los primeros rescates con vida en Venezuela

Compartir        Saúl Méndez Colaborador El equipo USAR El Salvador registró este viernes los primeros rescates con …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.