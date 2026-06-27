PROVIDA brinda atención médica a 19 personas retornadas y sus familias en Chalatenango

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), con el apoyo de congregaciones religiosas, donantes individuales y SHARE Foundation, realizó una jornada de atención médica dirigida a 19 personas retornadas y sus familias durante una brigada desarrollada en el cantón Santa Bárbara, distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar servicios de salud a una población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad tras su retorno al país. Con ello también se brinda atención integral para contribuir a la detección y tratamiento oportuno de diferentes padecimientos.

Durante la jornada, el personal de salud ofreció consultas médicas generales, entregó medicamentos de acuerdo con los diagnósticos realizados y practicó diversos exámenes clínicos. Además, se efectuaron ultrasonidos diagnósticos y consultas de seguimiento para pacientes que requerían una evaluación más especializada o continuidad en sus tratamientos.

La actividad fue posible gracias a la articulación entre PROVIDA, congregaciones religiosas, donantes particulares, SHARE Foundation y la Mesa Técnica de Migración de Chalatenango Centro, quienes coordinaron esfuerzos para acercar estos servicios a las familias beneficiadas.

PROVIDA destacó que este tipo de brigadas forman parte de sus acciones para promover el acceso al derecho a la salud de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas que han sido retornadas y requieren acompañamiento para su proceso de reintegración a sus comunidades.

La organización reiteró que continuará impulsando iniciativas de atención humanitaria y de salud comunitaria mediante alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, con el propósito de fortalecer la protección y el bienestar de las poblaciones que más lo necesitan.

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