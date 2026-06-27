Alcaldías dejan de emitir partidas de nacimiento autenticadas para uso en el extranjero

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Saúl Méndez

Colaborador

Diferentes alcaldías del país informaron a la población que, a partir del jueves 25 de junio, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) será la única institución autorizada para emitir certificaciones de partidas de nacimiento autenticadas, en cumplimiento del artículo 106 de la Ley del Registro del Estado Familiar.

Desde esa fecha, las certificaciones de partidas autenticadas únicamente podrán obtenerse a través del portal SIMPLE SV o de forma presencial en las oficinas del RNPN. Con esta disposición, los Registros del Estado Familiar de las alcaldías dejan de prestar este servicio.

No obstante, la Alcaldía de La Libertad Sur aclaró que continuará emitiendo partidas certificadas para trámites que se realicen exclusivamente dentro del territorio salvadoreño.

La autenticación de una partida de nacimiento permite que el documento tenga validez para trámites en el extranjero. Además, el RNPN informó que asumirá de forma exclusiva las inscripciones de hechos y actos del estado familiar provenientes del exterior, conforme a los artículos 92 y 125 de la Ley del Registro del Estado Familiar.

La nueva certificación tendrá un costo de $3.00 y, por el momento, solo podrá tramitarse en la oficina central del RNPN. La institución anunció que próximamente el servicio también estará disponible a través de su plataforma en línea.

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