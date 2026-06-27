Página de inicio » Nacionales » Alcaldías dejan de emitir partidas de nacimiento autenticadas para uso en el extranjero
La medida responde a la aplicación del artículo 106 de la Ley del Registro del Estado Familiar y traslada al RNPN la emisión de partidas autenticadas. Foto Cortesía 

Alcaldías dejan de emitir partidas de nacimiento autenticadas para uso en el extranjero

Redacción Nacionales 27 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Alcaldías dejan de emitir partidas de nacimiento autenticadas para uso en el extranjero 229 Vistas

Compartir
        

Saúl Méndez

Colaborador

Diferentes alcaldías del país informaron a la población que, a partir del jueves 25 de junio, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) será la única institución autorizada para emitir certificaciones de partidas de nacimiento autenticadas, en cumplimiento del artículo 106 de la Ley del Registro del Estado Familiar.

Desde esa fecha, las certificaciones de partidas autenticadas únicamente podrán obtenerse a través del portal SIMPLE SV o de forma presencial en las oficinas del RNPN. Con esta disposición, los Registros del Estado Familiar de las alcaldías dejan de prestar este servicio.

No obstante, la Alcaldía de La Libertad Sur aclaró que continuará emitiendo partidas certificadas para trámites que se realicen exclusivamente dentro del territorio salvadoreño.

La autenticación de una partida de nacimiento permite que el documento tenga validez para trámites en el extranjero. Además, el RNPN informó que asumirá de forma exclusiva las inscripciones de hechos y actos del estado familiar provenientes del exterior, conforme a los artículos 92 y 125 de la Ley del Registro del Estado Familiar.

La nueva certificación tendrá un costo de $3.00 y, por el momento, solo podrá tramitarse en la oficina central del RNPN. La institución anunció que próximamente el servicio también estará disponible a través de su plataforma en línea.

Tags

Ver también

Rescatistas salvadoreños logran los primeros rescates con vida en Venezuela

Compartir        Saúl Méndez Colaborador El equipo USAR El Salvador registró este viernes los primeros rescates con …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.