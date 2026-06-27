SIMETRISSS asegura que 35 médicos extranjeros han renunciado al sistema de salud

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Saúl Méndez

Colaborador

El médico internista Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), informó que al menos 35 médicos extranjeros habrían renunciado a sus plazas en el sistema de salud salvadoreño. Según explicó, entre las principales causas figura la presión por cumplir metas de atención que priorizan la cantidad de consultas sobre la calidad del servicio.

Aguirre señaló que, de acuerdo con declaraciones del presidente Nayib Bukele, fueron contratados más de 200 profesionales extranjeros. Sin embargo, afirmó que la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) ha documentado la renuncia de más de 35 de estos médicos, pese a que recibían salarios de entre 7,000 y 8,000 dólares mensuales.

«El problema no es la carga laboral ni la atención de la población. Lo que ha provocado estas renuncias son las exigencias impuestas de manera inadecuada y el cumplimiento de metas, como si la atención médica funcionara bajo la lógica de una maquila, donde lo importante es producir una determinada cantidad de piezas», denunció Aguirre.

«De la misma manera, quieren que la atención médica se mida únicamente por números que demuestren, en teoría, un supuesto buen desempeño», agregó.

«Lamentablemente, la atención en salud no se trata de cifras. Se trata de brindar a cada paciente el tiempo necesario para expresar sus síntomas, realizar un examen físico adecuado, establecer un diagnóstico correcto e indicar el tratamiento más apropiado», sostuvo.

Para Aguirre, esta dinámica refleja un uso excesivo de la mercadotecnia en una institución que anteriormente era considerada un referente de la atención especializada en el país: el Hospital Nacional Rosales.

«Ahora ha sido convertido en un espacio para la publicidad y la propaganda», afirmó.

«Lamentamos que los médicos extranjeros se estén retirando y que se lleven una mala impresión del ejercicio de la medicina en El Salvador. Pero, sobre todo, lamentamos que se continúe despidiendo a médicos salvadoreños, médicas salvadoreñas, enfermeras y profesionales de laboratorio, así como de química y farmacia, sin brindarles las mismas oportunidades que se ofrecieron al personal extranjero», expresó.

«Hoy, incluso, los profesionales extranjeros terminan marchándose debido a la mala administración, la deficiente gestión y la falta de supervisión por parte de las nuevas autoridades», denunció.

Aguirre también explicó que la Nueva Red Nacional de Hospitales constituye una entidad distinta al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

«Es una nueva institución que, desde su creación, ha evidenciado serias deficiencias administrativas y que difícilmente mejorará mientras no exista la disposición de escuchar a quienes conocen cómo sacar adelante el sistema de salud», lamentó.

CONADESA cuestiona salida de El Salvador de la lista corta de la OIT

El Doctor Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS y vocero de CONADESA, afirmó que en El Salvador se han vulnerado derechos del sector salud, por lo que la salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue posible gracias al «lobby político» realizado por el Gobierno.

En la misma línea, Francisco Omar Parada, vocero del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), sostuvo que, aunque la salida del país de la lista representa un logro para el Gobierno, este no obedece a un cambio en la situación de los trabajadores, sino al «lobby» político impulsado por las autoridades para evitar ese señalamiento.

«La realidad es otra: los despidos continúan. Aquí mismo hay testimonios que evidencian esa dinámica de constante vulneración a los derechos laborales», aseguró.

«Nuestro llamado es a no bajar la guardia. Es importante seguir denunciando todas estas arbitrariedades y las violaciones a los derechos laborales que continúan ocurriendo en El Salvador. También es necesario fortalecer la organización y la unidad para enfrentar este tipo de políticas que están afectando a la población salvadoreña en general», agregó.

Según el dirigente, el despido de médicos, personal de salud y trabajadores del sector educativo también se afecta a la población que depende de servicios públicos de calidad, los cuales, afirmó, muestran un deterioro progresivo.

«Hemos visto cientos de denuncias de compañeros y compañeras de distintas instituciones del Estado que han sido despedidos, violentando totalmente sus derechos laborales y sindicales. Incluso se ha despedido a personas que gozaban de fuero sindical, como miembros de juntas directivas y otros trabajadores que contaban con protección constitucional», indicó.

«Se trata de un pueblo que históricamente ha sufrido la vulneración de derechos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación y la integridad física, derechos que el Estado está obligado a garantizar. Sin embargo, hoy ese mismo Estado se está convirtiendo en el principal vulnerador de esos derechos», manifestó.

«Por eso es importante continuar denunciando estas arbitrariedades y organizarnos para defender nuestros derechos», concluyó.

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