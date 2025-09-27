Veinte años de paz un pueblo de valientes

Lucho Diverso
I
Éste es mi tiempo exacto en el asfalto
Rudo sol de mediodía con crisis a la espalda
Filas de hombres desempleados sin límites en canto dolorido
Esferas sociales empobrecidas la mar de llanto con las viudas
Todo igual, todo es exacto, el horizonte material es cibernético
Caminamos paso a paso con veinte años de esperanzas
Bajo un cielo ya sin armas, ya sin guerras desgarradas
Todo cambia, todo se transforma, pero el dolor sigue frenético
Así escribir del entorno o el tormento
Parece el casual paisaje de este muro
Qué difícil pronunciar otro conjuro
Entonces enuncio mi rebelión bandera
Esa extraña canción tan combatida
Conservo la vida, feliz derecho, alegría.
II
En el urbano mundo material no sueño más
Respiro con mi sombra familiar unos centavos
Seco poseo el canto del olimpo, sin Parsifal, sin Helio
Rodando entre solitarios cafetines del olvido
Un vago inofensivo, vago al fin entre mis letras
Respondo un saludo del amigo con la misma benevolencia
Del rito funerario donde encuentro las exequias
Principio fin obligado breve en noticia grande en memoria
Si escribir quisiera en un segundo
La materia que acontece entre mis manos
Diría una vocal un tono monacal un hallazgo
Sin describir sin sueños este mundo
Pudiera anotar en dos palabras
Mi epitafio simple: feliz, despierto
III
Veinte años parecen la distancia en la colina
Lejos del alba y la metralla aún sedienta
Sin guerra todo parece beber de la armonía
Un sorbo quieto sin pasión todo en vigilia
Veinte años del silencio de las armas obedientes
Tenían entre dientes eructos con sangre de inocentes
Montañas testigos en silencios apacibles quietas
En sus entrañas las vidas olvidadas inquietas
Nombrar es recordar un nombre acaso
Memoria de siluetas sin olvido
Relámpago absoluto mi motivo
Entre 1992 y 2012
Encuentro en el silencio aquellos trazos
Rocas, piedras, nombres, mis hermanos
IV
Veinte años de intemperie todo a cuestas
Las manos se cargaron de mapas sin sabores
Extraños parajes de casas bombardeadas
Pueblos errantes sin fronteras sin albores
Recuerdo un solar la noche plena sin estrellas
Sin luz sin alma sin sonidos caminos sin caminos
Así eran los pasos por las noches entre pueblos
Golpes nocturnos por rocas enemigas
Juventud más juventud más juventud
Sin límite en el esfuerzo con historia
Alegre vibrante valiente eras tu
Un signo de vida menor de veinticinco
La vida es otra cosa con la guerra
Cuento descalzo olvido poco
