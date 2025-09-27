Compartir

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

A lo largo del tiempo, Santa Tecla es reconocida por sus grupos, orquestas, músicos, cantautores y solistas, que han descollado a nivel nacional e internacional.

Algunos de estos trovadores vieron la luz en concursos de canto aficionado que se transmitían en la televisión local, lo que motivó a muchos niños y jóvenes a emularlos con el fin de alcanzar algún día los escenarios, hoy conoceremos la historia de un cantante tecleño de pura cepa.

Carlos Cortés nació en Santa Tecla el 14 de octubre de 1960, hijo de doña Marina Cortés (+), quién con esfuerzo y dedicación sacó adelante a sus hijos en el antiguo mercado tecleño.

Nuestro personaje vivió su niñez en el extinto mesón Orozco, desde donde se trasladó hasta el puesto de venta de su progenitora, con el fin de ayudarla en las labores propias del negocio en dicho centro de abasto.

Carlos estudió en la Escuela Marcelino García Flamenco, donde se le recuerda como un asiduo participante de las veladas artísticas de dicho centro escolar; donde siempre demostró sus dotes para el arte. Estudio además el Plan Básico en el Instituto Nacional José Damián Villacorta.

En su juventud trabajó como dependiente en un quiosco de pintura, de acuerdo con las memorias de su hermano Manuel de Jesús “El Chele Yaco”, lo que combinó con su faceta de artista en el Combo de “Lito Paredes y sus Tropical Boys”, que luego se convertiría en la Orquesta de Lito Paredes, que en sus últimos años se llamó Sonora Explosiva.

En cuanto a su trayectoria artística de acuerdo con Omar Burgos y Manuel de Jesús, inició a los 20 años con Lito Paredes (+), posteriormente en Café Latino y Bongo, así como en las Orquestas Casino, San Vicente y Hermanos Flores.

A solicitud de Jhose Aguiñada fue director de la Pulun Pulun; fundador de Los Cumbiamberos; tuvo su paso en agrupaciones como Conga y Sangre Morena, esta última a petición de Juan Isolino “Johnny” Calderón (+).

Como todo profesional, coordina su rol de virtuoso con su negocio de lácteos junto a su esposa en el Mercado Central de Santa Tecla, donde se exhiben fotos y posters de las agrupaciones en las que ha participado.

No es raro verle jugar en las canchas de Papi Futbol de El Cafetalón con el equipo Cacahuatique de Óscar Valle. Carlos Cortés desea seguir su labor artística hasta donde Dios lo permita, llevando con su voz y característica sonrisa, la alegría de la música tropical.

¡Carlos Cortés, una voz tecleña con proyección internacional!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...