Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Lucho Diverso
XVII
Vivimos dictadura, revolución, paz y un Acuerdo
La alternancia política la imaginación al vuelo un 15 de marzo
Los límites del trabajo la amistad la nueva Historia
Luego la material vivencia capitalista
Anotar un verso harapiento un canto humilde
Marginal canción de amor entre las calles
Auténtico grito liberador entre silencios
Quedan pocos espacios entre nosotros
Como otros no tengo vergüenza por un verso
Brindo solemnemente por la paz
Sin olvido y con motivo
Debo dar mucha risa a los oyentes
Muertos de risa seguro dicen pobre diablo
Ja Ja Ja y comparto con ellos al menos este verso
XVIII
Ahora la democracia es común y sin miseria
Toman ricos y pobres su parte en misa o San Martín
Del vino color turquesa en ocasiones de festín
Amigos somos y más al compartir la vida plena
De risa tenemos un día cualquiera en multitudes
Los militares rinden honores a los civiles
Los civiles saludan a los militares en nuevos cargos
Héroes o villanos alternan sus altares en medio de avatares
Vivimos la primavera salvadoreña
Después de tanta guerra
Inédita condición extraña
Cuando la historia se escribe por un civil
Tiemblan los aspirantes a tiranos
La patria extiende su destino en otras manos
