Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Lucho Diverso

XVII

Vivimos dictadura, revolución, paz y un Acuerdo

La alternancia política la imaginación al vuelo un 15 de marzo

Los límites del trabajo la amistad la nueva Historia

Luego la material vivencia capitalista

Anotar un verso harapiento un canto humilde

Marginal canción de amor entre las calles

Auténtico grito liberador entre silencios

Quedan pocos espacios entre nosotros

Como otros no tengo vergüenza por un verso

Brindo solemnemente por la paz

Sin olvido y con motivo

Debo dar mucha risa a los oyentes

Muertos de risa seguro dicen pobre diablo

Ja Ja Ja y comparto con ellos al menos este verso

XVIII

Ahora la democracia es común y sin miseria

Toman ricos y pobres su parte en misa o San Martín

Del vino color turquesa en ocasiones de festín

Amigos somos y más al compartir la vida plena

De risa tenemos un día cualquiera en multitudes

Los militares rinden honores a los civiles

Los civiles saludan a los militares en nuevos cargos

Héroes o villanos alternan sus altares en medio de avatares

Vivimos la primavera salvadoreña

Después de tanta guerra

Inédita condición extraña

Cuando la historia se escribe por un civil

Tiemblan los aspirantes a tiranos

La patria extiende su destino en otras manos

