Carta de Navidad para Ana Ruth López, Enrique Anaya y FidelZavala

(Carlos Bucio Borja)

Querida Ana Ruth y queridos Enrique y Fidel:

Quisiera decirles que al recibo de esta misiva ustedes se encontraran bien, pero sé que no es así. La Navidad es una de las ocasiones más importantes para nuestro pueblo, y también para ustedes, sus familias, seres queridos y sus compañeras y compañeros de infortunio, víctimas de la dictadura de Nayib Bukele Ortez.

Esta es una Navidad triste en El Salvador: nos hacen falta ustedes y todos los prisioneros y prisioneras políticas, así como todas y todos los inocentes, quienes languidecen con diferentes tipos de enfermedades y vejaciones en las mazmorras del dictador, quien el día de ayer, como regalo navideño, les dio a miles de trabajadores del sistema de salud salvadoreño el despido masivo a cambio de «DoctorSV», un nuevo modelo que no resolverá los problemas médicos estructurales de nuestra población encandilada con juguetes y migajas basura.

Mi carta no es nada más que esto: una pequeña llama navideña que les recuerda y que trae consigo la imagen de Artabán, el cuarto rey mago, quien mediante su empeño sublimó su misión aun con los últimos suspiros de Jesús en la cruz en el relato de van Dyke. La perseverancia y su ejemplo son la fogata.

No creo que estas líneas mejoren las condiciones de los calabozos en los que se encuentran, y sin embargo, su presencia distante y cercana al mismo tiempo animan y señalan la brújula de nuestra lucha: la justicia y la libertad, hoy y después de esta nueva tiranía.

Me despido con un poema que le escribí hace unos meses a Ruth, pero que hoy lo comparto con Enrique y Fidel, y con todas y todos los prisioneros políticos e inocentes.

***

Se cierne sobre el pueblo del sombrero azul la Bestia,

el Leviatán

el tiempo en llamas clamando

la nueva alborada

Hoy

en esta nueva hora de sombras

Tú, mujer digna

Tú, mujer justa

Tú, mujer del estandarte

mujer sin nombre secreto

que habitas e ignitas la claridad

La Bestia ha ordenado tu secuestro

y tu enceramiento en sus mazmorras

cuyas paredes aun lloran las lágrimas y los lamentos

de la bebé Génesis, luz absorbida

por el agujero negro de la Bestia

***

Y mientras Leviatán arrebata y devora la Verdad

disfrazándose de luz y de héroe que no es y

nunca fue

tu luminosidad le desenmascara

Tú,

cuyo nombre es el más ancho y el mapa

cuyo nombre es la fogata y la antorcha

cuyo nombre es Justicia

cuyo nombre es la Nueva Luz

cuyo nombre es Libertad y la vereda

***

Feliz Navidad.

Venceremos…

Queridas y queridos Marbely Selena, Pepe, Eugenio, Lito, Francisco, Denis, Jaime, Ramón, Wilfredo, Eliseo Alvarado, Orlando, Pedro Alfonso, José Ismael, Roberto, Netiyo, y todos y todas los prisioneros políticos e inocentes de las mazmorras del régimen:

Esta es otra Navidad sin ustedes, en una dictadura que intercambia luces “LED” por despidos masivos, y que reina mediante engaños y escenarios de fantasía. Mientras que el contenido principal de las celebraciones navideñas es la comunidad y la solidaridad, el dictador despide a miles de empleados del servicio de salud, mientras que semanas atrás implementó un programa de telemedicina en un país donde la mayoría de la ciudadanía desconoce lo que es la inteligencia artificial, y mucho menos las diferencias entre inteligencia artificial limitada, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial general y superinteligencia artificial, ni las implicaciones económicas y existenciales de su desarrollo.

La Navidad será oscura y fría sin ustedes, aun con nuestros calores tropicales, y sin embargo, su compromiso también nos compromete a no cesar en nuestra lucha libertaria, que también es la suya.

Comparto un poema que espero algún día, más pronto que tarde, puedan leer en libertad, libres de la tiranía que hoy los oprime…

***

en el principio fue el Sueño

la explosión de las explosiones

luego, el Silencio

luego, otra vez el Sueño

el Verbo

la Palabra

las sombras soñadas, flores

el corcel del Tiempo

y la Alborada

y otra vez el Sueño

y de nuevo el Fuego

hoy Sí, las flores y la Nueva

Alborada…

Noche y alborada

presente pasado futuro imperfecto

—repúblicas bananeras del siglo XXI—

hoy es la noche

Mañana

Ave navegante del Viento

—tu mirada, tu sonrisa—

No hay gloria si no hay desierto…

***

Feliz Navidad.

Venceremos…

