VANDA PIGNATO ESTÁ LIBRE: SIEMPRE SE TRATÓ DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

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Por David Alfaro

10/07/2026

La doble vara de la justicia selectiva

La reciente ratificación por parte de la Sala de lo Penal confirmando la absolución de la ex primera dama Vanda Pignato en el caso «Saqueo Público», no solo cierra un extenuante capítulo judicial, sino que reabre un debate amargo sobre la instrumentalización de la justicia y la persecución política en El Salvador bajo la dictadura de Nayib Bukele.

El ensañamiento contra Pignato, cuya dignidad fue expuesta, acosada y difamada públicamente incluso en los momentos más vulnerables de su batalla contra el cáncer, contrastó históricamente de forma brutal con la tibieza y los privilegios procesales otorgados a figuras vinculadas a confesiones millonarias de corrupción, como las de la red de Ana Ligia de Saca.

Tratar a una investigada inocente como a la peor de las criminales mientras se operaba con guante blanco para otros demuestra que el aparato judicial de la dictadura funciona bajo una lógica de espectáculo político y selectividad, más empeñado en el linchamiento moral que en la verdadera búsqueda de la justicia legal.

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