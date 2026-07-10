Tres aclaraciones sobre la inversión extranjera en El Salvador

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César Villalona

Un economista al servicio del actual gobierno aseguró que no era cierto que la inversión extranjera fuera mayor en los gobiernos del FMLN que en los de Bukele. Sobre esa afirmación hay que decir tres cosas:

1. Como no es correcto comparar 10 años de gobierno con solo 7 años, buscamos la inversión de los últimos 7 años de gobiernos del FMLN (2012-2018), la comparamos con la inversión de los 7 años de Bukele (2019-2025) y nos dio el siguiente resultado: La inversión extranjera total en los años 2012-2018 fue de $3,411 millones, lo que da un promedio anual de $487 millones, y la inversión total de 2019-2025 fue de $3,298 millones, lo que da un promedio anual de $471 millones. Esos datos indican que el economista progobierno no dijo la verdad.

2. Como el dinero se deprecia debido a la inflación, con un dólar de hoy se compra menos que con un dólar en 2018. Por lo tanto, la inversión real (restada la inflación) es mucho menor en los gobiernos de Bukele que en los anteriores.

3. En el primer trimestre de 2026, la inversión extranjera cayó 40% con respecto al primer trimestre de 2025. O sea, que va de mal en peor.

Estos son los datos de inversión extranjera por períodos y en millones de dólares:

2012: $467

2013: $179

2014: $306

2015: $397

2016: $347

2017: $889

2018: $826

Total: $3,411

Promedio anual: $487

2019: $636

2020: $24

2021: $386

2022: $172

2023: $849

2024: $756

2025: $475

Total: $3,298

Promedio anual: $471

Quien quiera corroborar esos datos solo tiene que revisar la página web Banco Central de Reserva de El Salvador:

https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/ii-6-1-a-2-flujos-de-inversion-extranjera-directa-por-sector-economico-receptor-desde-trimestre-i-2010

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