Ocho notas sobre la economía nacional

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César Villalona

1. La tasa de inflación entre enero y mayo fue en 2.53%, o sea, casi tres veces mayor a la de todo 2025. En el rubro de salud fue de 2.8% y en transporte 6.4%.

2. El costo de la vida volvió a aumentar en mayo. En lo que va de año ha crecido $20 en el área urbana y $12 en la rural.

3. Entre enero y mayo, las remesas familiares aumentaron en $234. En mayo solo crecieron en $24 millones. Eso significa que crecerán mucho menos que el año pasado, cuando aumentaron en $1,502 millones.

4. Entre enero y mayo, las exportaciones de maquilas disminuyeron 20% en cantidad y 1.2% en dinero, con respecto al mismo período de 2025. Las exportaciones fuera de Centroamérica disminuyeron 5.7 en cantidad.

5. En el primer trimestre del año la producción agropecuaria se estancó. Y entre enero y mayo las importaciones agropecuarias aumentaron 8%. Las de granos básicos crecieron 11%. O sea, continúa la sustitución de productos nacionales por importados.

6. Entre enero y mayo la importación de maquinarias, herramientas y equipos para las empresas comerciales disminuyó 31% y para las empresas de servicios bajó 2%. Eso significa que en esos sectores está cayendo la inversión privada.

7. En abril de este año la deuda pública llegó a $34,523 millones. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, en diciembre de 2024, estaba en $32,136 millones. Desde entonces ha crecido en $2,387 millones.

8. Entre enero y abril, la deuda pública con el fondo de pensiones que administran las AFP aumentó en $279 millones. Está en $11,520 millones y cuando termine el año superará los $12,000 millones. Y como el Estado no paga nada por esa deuda, las cuentas de quienes cotizan tienden a agotarse.

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