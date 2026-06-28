Pronóstico del clima para este domingo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que durante la mañana de este domingo el cielo estará despejado.

Por la tarde, se presentará parcialmente nublado en el occidente, con posibles lluvias breves en sectores de Santa Ana; en el resto del país no se esperan precipitaciones. Por la noche, el cielo estará poco nublado.

El viento será del noreste, con velocidades entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h. El flujo del este acelerado, junto con condiciones atmosféricas poco favorables para la convección, limitará la ocurrencia de lluvias sobre El Salvador.

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