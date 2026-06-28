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El lunes, martes y miércoles, predominará el flujo del este y noreste, por lo que se prevé que las temperaturas se mantengan disminuidas hasta mediados de la semana. Foto: Diario Co Latino / Archivo.

Pronóstico del clima para este domingo

Redacción Nacionales 28 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Pronóstico del clima para este domingo 320 Vistas

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Redacción Nacionales

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que durante la mañana de este domingo el cielo estará despejado.

Por la tarde, se presentará parcialmente nublado en el occidente, con posibles lluvias breves en sectores de Santa Ana; en el resto del país no se esperan precipitaciones. Por la noche, el cielo estará poco nublado.

El viento será del noreste, con velocidades entre los 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h. El flujo del este acelerado, junto con condiciones atmosféricas poco favorables para la convección, limitará la ocurrencia de lluvias sobre El Salvador.

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