Irán pide fijar calendario para retirada israelí del sur del Líbano

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Teherán/Prensa Latina

Irán reclamó hoy el establecimiento de un calendario para la retirada incondicional de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y exhortó a Estados Unidos a presionar a Tel Aviv para poner fin a sus operaciones militares en ese país.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó que resulta necesario acelerar la definición de un cronograma para la salida de las tropas israelíes del territorio libanés, según declaraciones difundidas por la agencia Fars.

El vocero sostuvo que Washington debe asumir un papel activo para obligar a Israel a cesar sus ataques y operaciones militares contra distintas regiones del Líbano.

Baghaei subrayó que, de acuerdo con los entendimientos alcanzados entre Teherán y Washington, las hostilidades deben cesar en todos los frentes, incluido el territorio libanés.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, iniciadas tras la firma, el pasado 18 de junio, de un memorando de entendimiento destinado a reducir las tensiones regionales.

El documento contempla, entre otros aspectos, un alto el fuego, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, después de que su cierre provocara un incremento de los precios del petróleo y el gas, así como presiones inflacionarias en los mercados internacionales.

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