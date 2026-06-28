Messi, Bellingham y el Congo sellan el cierre de fase de grupos del Mundial

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Rebeca Henríquez @RebeHenriquez

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y dejó definidos a los últimos clasificados a los dieciseisavos de final, con Inglaterra, Croacia, República Democrática del Congo, Argelia, Austria y la vigente campeona Argentina como protagonistas de la jornada.

Inglaterra cerró la primera fase con una sólida victoria de 2-0 sobre Panamá, rival al que ya había goleado 6-1 en el Mundial de Rusia 2018. En esta ocasión, Jude Bellingham y Harry Kane marcaron los goles que le permitieron a los ‘Tres Leones’ finalizar como líderes del Grupo L.

Croacia también aseguró su boleto a los dieciseisavos al imponerse 2-1 a Ghana con anotaciones de Petar Sučić y Nikola Vlašić. Derrick Luckassen descontó para el conjunto africano.

En uno de los encuentros más esperados de la jornada, Colombia y Portugal empataron sin goles. Los cafeteros dominaron la posesión con un 55% frente al 45% del conjunto luso, además hubo polémica porque el VAR anuló un gol de Dávinson Sánchez al 90’+1 por un milimétrico fuera de juego.

Otra selección que destacó fue la República Democrática del Congo, que derrotó 3-1 a Uzbekistán y logró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Argelia y Austria protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la fecha al empatar 3-3 en un duelo cargado de intensidad, resultado que les permitió meterse a la siguiente ronda.

La jornada la cerró la vigente campeona del mundo, Argentina, con una victoria de 3-1 sobre Jordania. Giovani Lo Celso abrió el marcador con un golazo de tiro libre, Lautaro Martínez amplió la ventaja a la media hora y Lionel Messi selló el triunfo con un pincelazo de tiro libre a los 80′. Mousa Al-Tamari descontó para los jordanos.

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