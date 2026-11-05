Vance culpa a guerra con Irán de pérdidas republicanas en elecciones intermedias

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WASHINGTON/Xinhua

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el miércoles que la guerra contra Irán fue la razón por la que los republicanos perdieron las elecciones intermedias.

«La guerra es la razón por la que perdimos. El presidente mismo lo dijo ayer por la noche», escribió Vance en una publicación en X.

Las declaraciones de Vance se produjeron horas después de que el presidente Donald Trump dijo al periódico The Wall Street Journal (WSJ) el martes por la noche que la guerra en Irán fue en parte la culpable de las pérdidas republicanas generalizadas en las elecciones intermedias. Sin embargo, Trump dijo que no se arrepiente de haber iniciado la guerra a principios de este año.

«Irán fue una parte de esto», señaló en una entrevista telefónica con el WSJ cuando le preguntaron si la guerra contribuyó al mal desempeño de los republicanos en la elección.

También agregó que los crecientes precios del petróleo, más que la guerra en sí, fueron el mayor lastre político.

En su publicación más reciente, Vance citó a una encuestadora que predijo exactamente los resultados de las elecciones, y dijo que muchos votantes que apoyaron a Trump en 2024 estaban enojados y planeaban votar por los demócratas. La encuestadora preguntó a los exvotantes republicanos qué los haría regresar al partido.

Las cuatro respuestas principales fueron acabar con la guerra, enfocarse en el costo de vida y la inflación, poner a Estados Unidos en primer lugar y cambiar la relación de Washington con Israel.

Se proyecta que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, reportó el martes por la noche la agencia de pronósticos electorales Decision Desk HQ. Varios medios de comunicación describieron el resultado como una «ola azul» o incluso como un «tsunami azul».

De acuerdo con las últimas proyecciones de NBC News, se espera que los demócratas ganen al menos 54 escaños del Senado, una ganancia neta de siete en relación con su total previo a las elecciones. En estados claves en disputa como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Maine los demócratas arrebataron el triunfo a los republicanos.

NBC News proyectó que los demócratas ganarían al menos 238 escaños de la cámara, una ganancia de 32, y se espera que el total aumente mientras continúa el conteo de votos.

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