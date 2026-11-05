Dimite presidente de Adif en España en medio de crisis por accidentes ferroviarios

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MADRID/Xinhua

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de España, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó este miércoles su dimisión, informaron medios locales, en medio de las repercusiones políticas de los recientes accidentes ferroviarios registrados en el país.

Según informó la cadena COPE, Marco de la Peña presentó su dimisión tras reunirse con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quien ha asumido temporalmente las competencias del Ministerio de Transportes tras la renuncia de Óscar Puente.

La agencia Europa Press, citando fuentes conocedoras de la situación, señaló que Marco de la Peña ya había manifestado anteriormente a Puente su intención de abandonar el cargo. Sin embargo, otros medios españoles informaron de que Cuerpo había decidido destituirlo.

Marco de la Peña fue nombrado presidente de Adif en septiembre de 2024, durante el mandato de Puente, con el objetivo de impulsar la gestión de esta empresa pública, responsable de la administración, el mantenimiento y el desarrollo de gran parte de la infraestructura ferroviaria española.

España ha registrado este año dos graves accidentes ferroviarios.

En enero, una colisión de trenes cerca de Adamuz, en la provincia meridional de Córdoba, dejó 46 fallecidos.

El pasado 28 de octubre, otra colisión de trenes de alta velocidad cerca de Urda, en la provincia central de Toledo, causó 69 muertos.

Puente anunció ayer martes su dimisión durante una comparecencia parlamentaria y explicó que había tomado la decisión poco después del accidente de Urda, aunque había preferido continuar en el cargo hasta atender las necesidades más urgentes relacionadas con la seguridad ferroviaria.

Tras su salida, el Gobierno español encargó temporalmente a Cuerpo las competencias del Ministerio de Transportes.

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