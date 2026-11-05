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Festival de Barriletes de Sumpango, Sactepéquez, Guatemala

Redacción Nacionales 5 noviembre, 2026 Portada, Reportajes Comentarios desactivados en Festival de Barriletes de Sumpango, Sactepéquez, Guatemala 495 Vistas

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Redacción Nacionales

(Fotos/Cortesía)

El Festival de Barrilete Gigantes se Sumpango se celebra cada 1 de noviembre en el municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez, Guatemala, para conmemorar el Día de Todos los Santos y honrar a los seres queridos que han fallecido.

Origen y significado: Los barriletes (cometas) gigantes funcionan como un puente espiritual para comunicarse con los ancestros y las almas de los difuntos. Según la cosmovisión local, el sonido del viento al chocar con el papel ayuda a alejar a los malos espíritus y guía a las ánimas hacia su altar.

Elaboración: Son verdaderas obras de arte hechas a mano con estructuras de bambú (o castilla) y papel de China de múltiples colores. Los grupos de artesanos trabajan en ellos durante varios meses

Dimensiones y concurso: Algunas de estas estructuras pueden medir desde varios metros hasta más de 20 de diámetro. Durante el evento, compiten en categorías de creatividad, mensaje social/cultural y vuelo en el campo de fútbol cercano al cementerio local.

Patrimonio de la Humanidad: En noviembre de 2024, la UNESCO declaró la técnica de fabricación de los barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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