Urra y Esquegna sabían de Océanos Pacífico y Atlántico

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En el libro Sumario de la natural historia de las indias/Gonzalo Fernández de Oviedo – México: FCE, 1950. 279 p. Los caciques o señores de los pueblos originarios: Urraca y Esquegna conocían la existencia de los océanos visibles desde las alturas de sus territorios, así lo informaron a los españoles, ellos tenían conocimiento de la comunicación terrestre a través de sus dominios… “ y el estrecho que ha, lo que en aquellas partes habemos andado, más creemos que debe ser de tierra y no de agua; porque en algunas partes es muy estrecha, y tanto, que los indios dicen que desde las montañas de la provincia de Esquegna y de Urraca, que están entre la una y la otra mar, puesto el hombre en las cumbres de ellas, si mira a la parte septentrional se ve el agua y mares del Norte, de la provincia de Veragua, y que mirando al apósito, a la parte austral o del mediodía, se la mar y costa del Sur, y provincias que tocan en ella de aquestos dos caciques o señores de las dichas provincias de Urraca y Esquegna” – pág. 269.

Ese dato del cronista ilustra no solo conocimiento geográfico de nuestras etnias, sino una herencia cultural de tierras que permitían la comunicación oceánica, los españoles posteriormente confirmaron esta historia ¿se otorga un crédito a nuestras etnias por eso? La respuesta es no.

Debemos observar la historia bajo nuevas interpretaciones, así como la conquista y colonización del continente americano, México ha pedido a España una disculpa pública por la conquista de su nación, no les falta razón, así como otras potencias han reconocido sus errores coloniales, España guarda silencio, en ocasiones incluso justifica sus atrocidades. El próximo año 2021 se conmemorará el bicentenario de la independencia de México y Centroamérica, en esa ineludible fecha, las palabras del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (25MAR019) son exactas: “Envié ya una Carta al Rey de España y al Papa para que se haga un relato de agravios y que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos; hubo matanzas, imposiciones… la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz”… me parece que América Latina debe adherirse a ese pronunciamiento; no obstante el gobierno español rechazó con firmeza disculparse… parece que aún vivimos una nostalgia imperial esclavista, espoliadora y racista en la mentalidad de algunas personas.

