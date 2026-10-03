UNT recibe respuesta de la OIT sobre la jornada laboral de once horas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) informó que la OIT trasladará al Gobierno salvadoreño sus observaciones sobre el proceso de modificación de la jornada laboral. La discusión será conocida por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones entre noviembre y diciembre.

La discusión sobre una eventual modificación de la jornada laboral en El Salvador entra en una nueva etapa luego de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comunicara a la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) que trasladará al Gobierno salvadoreño las observaciones formuladas por la organización sindical.

Según un comunicado divulgado este 2 de octubre, la respuesta de la OIT fue emitida el 30 de septiembre por su Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 23 para las observaciones relacionadas con la aplicación de convenios internacionales del trabajo ratificados por los Estados.

La UNT señaló que las observaciones serán puestas también en conocimiento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) durante su próxima reunión, prevista para noviembre y diciembre de 2026, junto con los comentarios que presente el Gobierno salvadoreño.

Un debate que toca la organización del trabajo

El pronunciamiento sindical se produce en medio del proceso de discusión impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para modificar la organización de la jornada laboral en el país, sin que la clase trabajadora lo haya solicitado.

La UNT sostiene que cualquier modificación de la jornada diaria debe analizarse con participación de las organizaciones de trabajadores y con acompañamiento técnico de la OIT. Por ello, la gremial sindical solicitó suspender temporalmente cualquier proceso destinado a modificar o ampliar las horas de trabajo mientras se desarrolla el procedimiento ante los órganos de control de la organización internacional.

La petición incluye que exista una discusión amplia, informada y transparente, en la que los sindicatos y trabajadores tengan condiciones efectivas para participar.

El tema tiene relevancia porque la jornada laboral forma parte de las condiciones básicas que regulan la relación entre empleadores y trabajadores. En El Salvador, tanto la Constitución como el Código de Trabajo establece, como regla general, que la jornada ordinaria diurna no debe superar las ocho horas diarias y que la semana laboral diurna no debe exceder las 44 horas. Para la jornada nocturna, los límites son de siete horas diarias y 39 horas semanales.

Esto significa que cualquier cambio en la forma de distribuir las horas de trabajo tiene implicaciones que van más allá del horario de entrada y salida. Puede incidir en los descansos, las horas extraordinarias, la organización familiar y la remuneración, dependiendo de la modalidad que finalmente se discuta.

La referencia de las 40 horas

La UNT fundamenta parte de su posición en la Recomendación 116 de la OIT sobre la reducción de la duración del trabajo, adoptada en 1962.

Este instrumento establece como orientación la reducción progresiva de las horas normales de trabajo con el objetivo de alcanzar una semana laboral de 40 horas, sin reducción de los salarios que perciben los trabajadores al momento de disminuirse la jornada. La recomendación también señala que las medidas deben considerar las condiciones económicas y sociales de cada país y las particularidades de los distintos sectores productivos.

La propia OIT explica que sus normas internacionales sobre tiempo de trabajo contemplan como referencia límites normales de ocho horas diarias y 48 horas semanales, al tiempo que promueven la reducción progresiva hacia las 40 horas, tomando en cuenta las condiciones nacionales y evitando una disminución salarial.

En ese marco, la discusión se ubica entre dos asuntos relacionados: la organización de las horas de trabajo que establece actualmente la legislación nacional y el debate internacional sobre la reducción progresiva del tiempo laboral, tal como lo observa la UNT.

Más horas o reducción progresiva

Para la UNT, la modernización de las relaciones laborales no debería traducirse en jornadas más extensas. La organización plantea que el debate debe orientarse hacia la reducción progresiva de las horas de trabajo, la generación de empleo digno y una protección efectiva de los derechos laborales.

En su comunicado, el sindicato llama al Ministerio de Trabajo y al Gobierno salvadoreño a esperar el desarrollo del procedimiento ante los órganos de control de la OIT y a solicitar formalmente el acompañamiento técnico de esta organización antes de continuar impulsando modificaciones sustantivas en materia de jornada laboral.

Un documento elaborado por la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo señala que una parte importante de las personas ocupadas supera las jornadas establecidas como límite legal, de acuerdo con datos de horas efectivamente trabajadas.

La discusión queda abierta

La comunicación de la OIT no constituye, según el documento divulgado por la UNT, una resolución definitiva sobre la propuesta de modificación de la jornada laboral. Lo anunciado es la continuación de un procedimiento en el que las observaciones sindicales serán trasladadas al Gobierno y posteriormente examinadas por la Comisión de Expertos, junto con la posición que presente el Estado salvadoreño.

Por ahora, la UNT mantiene su solicitud de suspender temporalmente el proceso y reclama asistencia técnica internacional y participación efectiva de las organizaciones de trabajadores.

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