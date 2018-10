Un científico salvadoreño en NatGeo (USA) Entrevista al Dr. Fabio Amador (Parte II)

Rodrigo Colorado, Antropólogo, salvadoreño

P-¿En qué consistió el Atlas Arqueológico de la región de Oriente de El Salvador y cual fue tu experiencia?

R-Este proyecto nació, cuando comencé a dar clases en la Universidad de El Salvador (UES). Inicio cuando yo escribí una carta a una empresa llamada Bone Clones (https://boneclones.com/), lo que hacen ellos es que hacen réplicas de fósiles, era mi primera clase, les escribí diciéndoles que estaba impartiendo una clase de evolución humana y que no había un laboratorio, pues yo necesitaba dar clases para que los estudiantes pudieran aprender. Lo que sucedió fue fantástico de esta experiencia, es que la mayoría de trabajadores de Bone Clones, son casi la mayoría salvadoreños, todos los trabajadores salvadoreños comenzaron a aportar para el proyecto, imagínate eran diez fósiles, cada uno de los fósiles tenía un costo de $1000.00 y en ese entonces, ellos me mandaron eso, es increíble. Cuando empezamos a tener ese laboratorio, comencé a pensar en la necesidad de incluir a mis estudiantes en diferentes fases de la investigación, por ejemplo, dibujando piezas arqueológicas. A la misma vez apliqué para una beca, que fue la primera beca para un estudio arqueológico en 165 años (hace 12 años), me dieron $35.000, pude llevar a más de 50 personas a campo, pude pagar por los viajes y viáticos, tuvimos una escuela de campo, cuando armamos el campo, entonces es como de esta forma, el proyecto lo comenzamos a llamar Atlas Arqueológico, primero hacer todo un registro de los sitios arqueológicos que habían sido descritos por Stanley Boggs, entonces lo que queríamos era actualizar, en ese proceso encontramos nuevos sitios arqueológicos, pudimos excavar, este tipo de excavación es cara, lo bueno es que pude incorporar estudiantes de las carreras de Arqueología, Antropología y Arte en ese proceso, extrajimos piezas arqueológicas, teníamos alrededor de 25,000 piezas. Los estudiantes dibujaron cada una de las piezas, este proyecto Atlas Arqueológico de la Región de Oriente de El Salvador, nació de un laboratorio que había construido en la Universidad de El Salvador.

Este proyecto desapareció de la Universidad de El Salvador, exactamente en el año 2007, ya que me sacaron del El Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA) de la Universidad de El Salvador, me robaron, me quitaron la evidencia, ¿yo no sé a dónde está? Lo importante es que los estudiantes salieron a campo, ya no solo iban a estar sentados en una clase. Luego el libro lo autopublique como documento de referencia clásica, el libro está en la biblioteca Dumbarton Oaks, Washington, D. C. (https://www.doaks.org/), esta biblioteca está especializada en estudios Mesoamericanos y es la más grande del mundo también lo tengo en línea para estudiantes.

Entonces el Atlas Arqueológico de la Región de Oriente de El Salvador, es un registro de sitios, que fueron revisados por los primeros arqueólogos que visitaron El Salvador, pero también fue actualizado con nuevos datos de investigación, los cuales representan nuevos sitios. El Atlas es más que un registro, va más allá es un análisis de la cerámica del Oriente del país, esta labor no se había realizado antes, es un catálogo muy fuerte de la cerámica, eso fue el logro más grande.

Nota: Investigamos en el periodo en que se va de la UES el Dr. Fabio Amador y según los datos de periódicos nacionales, fue en el periodo administrativo del rector Ingeniero Rufino Quezada, ahora este personaje escribe artículos para el Periódico La Prensa Gráfica.

P-¿Qué nos deja el Atlas Arqueológico de la Región de Oriente de El Salvador para la Prehistoria salvadoreña?

R-Bueno nos planteamos, primero que no estuvimos aislados, las poblaciones de Oriente no estuvieron aisladas, en Oriente tenemos Lencas. Otra situación que se dio en la investigación es que los estudiantes estaban escarbando en las gradas de un Templo y encontraron incensario, esa vasija era única, no se compara con otro grupo cultural, esa evidencia es la más fuerte para argumentar que las poblaciones del Oriente de El Salvador, ya habían creado un estilo autóctono, que habla de su identidad y eso nunca se había encontrado en otros sitios arqueológicos, en otras investigaciones se llega al análisis de que los grupos culturales han copiado de Copán o tienen otra influencia cultural, pero yo te puedo decir que esta investigación da referencia de un material que no tiene una comparación contemporánea, por ejemplo influencia Olmeca, lo de Stanley Boggs etc., pero en el fondo es decir que no tenían su propia identidad.

Yo creo que el mensaje, que el libro expresa, es que las poblaciones del Oriente de El Salvador, si tenían identidad, muy particular, que no fue alterada, por fuerzas externas de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

¿Qué es para ti la civilización Maya?

El término es una forma de generalizar la diversidad que existe, en términos de idiomas o lenguajes mayas, ya sabemos que son variadas, como por ejemplo Chortil a Yucatecos, son muy diferentes.

P-¿Qué tipo de tecnología construyeron los Mayas?

R-Vivieron en plataformas piramidales. El mundo Maya está compuesto por una variedad de pueblos, mi colega ha trabajado con los Lancandones nada que ver con Chortil, la variedad es enorme, cada uno tenía una deidad como Quezalcoatl, siguen siendo más importantes las diferencias, el mundo Maya es un mundo que consiste en la fusión de diferentes identidades y culturas, es un mundo que se extiende de México a Centroamérica. El uso del adobe son cosas prácticas empleadas en la creación de viviendas, pero la identidad era diferente, los Mayas eran conflictivos, no había un periodo, no había transiciones sin guerras, todas las estelas hablan de batallas, eran diferentes políticas, no eran Estados (modernos), eran grupos culturales. El mundo Maya era de Chiapas hasta El Salvador, el río Lempa entre los sitios con influencia cultural.

¿Eran igualitarios los Mayas?

Tenían diferentes niveles de jerarquías, sistemas políticos complejos, hay mucha evidencia contraria, es parte de esa diversidad política, pero las trayectorias son diferentes, no llevan a una meta.

P-Esta pregunta es para hacer un enlace con tu trabajo en la serie “Misterios del Inframundo”, de la civilización Maya. ¿Según la Cosmogonía Maya es Oxkintok Yucatán en México el lugar donde surge el primer ser humano?, cuéntanos ¿en qué representación gráfica se ve reflejada esta creencia?

R-Es una de mis partes más favoritas de los tres Episodios que se van rodando en televisión. Por qué primero imagínate existe un laberinto, que verdaderamente es una caverna, adentro de una pirámide, esto significa que para los Mayas de Oxkintok, ojos solo estamos hablando de los Mayas de esta área, era importantísimo que los lideres, chamanes, gobernantes, pudieran tener acceso a esa mitología, la estaban convirtiendo en algo físico, el cual era ese pasaje del Inframundo, al salir de este lugar salían con sabiduría, según el ritual, nosotros encontramos ventanas que proyectan luz en el laberinto, las ventanas están alineadas con el sol ¿Cuál era el tipo de sabiduría que adquirían al salir del laberinto?, era conocer la época de la siembra. No existe diferencia entre una cueva natural y una hecha por el hombre, lo importante es que ellos, hicieran ese homenaje el cual considera que el primer hombre nace de esta cueva. Era importantísimo que su líder salía de esa cueva, lo más intenso, esa persona no es una deidad, es un divino y ha pasado por el inframundo, no es el mundo soñado, es un mapa de todo el mundo Maya y te das cuenta de que para los sacerdotes era importante ese lugar, es decir, se legitimaba el que pasaba por esa cueva, para poder gobernar ese pueblo.

Esta interpretación arqueológica, tiene que ser un eslabón teórico para que los cientistas sociales latinoamericanos para que nos replanteemos el origen del ser humano, ya que muchos filósofos consideran y retoman el mito de la Caverna como un referente para la reflexión del ser humano occidental, pero esta es una visión eurocéntrica y niega los anales del ser humano, en cambio, la interpretación sobre el origen del ser humano de los Maya, nos plantea que debemos valorizar la prehistoria humana como un proceso importante para la evolución humana.