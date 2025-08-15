UE exhorta a Israel a abandonar plan de construcción en Cisjordania

Compartir

BRUSELAS/Xinhua

La jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, exhortó este jueves a Israel a abandonar sus planes para impulsar la construcción de asentamientos en el área E1 de Cisjordania ocupada y advirtió que esta decisión podría violar el derecho internacional y dañar de manera irreparable las perspectivas de la solución de dos Estados.

“Si se lleva a cabo, la construcción de asentamientos en esta zona eliminará permanentemente la contigüidad geográfica y territorial entre Jerusalén Oriental ocupado y Cisjordania y romperá la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania”, dijo Kallas en una declaración.

Kallas señaló que la política de asentamientos de Israel, incluyendo las demoliciones, las transferencias forzadas, los desalojos y la confiscación de viviendas deben terminar, y agregó que tales medidas, además de la violencia de los colonos y de las operaciones militares, están alimentando las tensiones y erosionando la posibilidad de lograr la paz.

La UE “exhorta a Israel a desistir de continuar con esta decisión y subraya sus implicaciones de largo alcance y la necesidad de considerar acciones para proteger la viabilidad de la solución de dos Estados”, dijo Kallas.

El área E1, una zona ubicada al este de Jerusalén entre la ciudad y el asentamiento de Ma’ale Adumim, es considerada especialmente controvertida porque realizar construcciones en el lugar separaría efectivamente Jerusalén Oriental del norte de Cisjordania. Los planes para construir en esa zona han estado congelados durante años debido sobre todo a la oposición internacional.

