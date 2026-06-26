Turquía se despide del Mundial con victoria ante la anfitriona, Estados Unidos 

Turquía sorprendió sobre lo último al vencer a una de las anfitrionas del Mundial 2026, Estados Unidos. Sin embargo, esos tres puntos no le alcanzan para meterse como mejor tercero, ya que ese puesto, le pertenece a Paraguay.

Estados Unidos inició el partido anotando bajo los tacos de Auston Trusty sobre los 3′. Dejando claro quien era el favorito. Sin embargo, Turquía despertó y emparejó el encuentro sobre los 10 bajo la estrella del Real Madrid, Arda Guler. Antes de irse al descanzo, Baris Alper Yilmaz sobre los 31′ dio vuelta al resultado y parecía que Turquía se llevaría el partido.

La ilusión de despedirse con victoria, parecía ser arrebatada por Sebastian Berhalter al 49 tras anotar para el cuadro de las barras y las estrellas. El 2 a 2 no se movió hasta la última jugada del partido, en el 90+8 cuando Kaan Ayhan anotó con el último aliento y darle alegría a los turcos presentes en el estadio de Los Ángeles.

Mientras que en el otro partido del Grupo D, Paraguay vs Australia quedó sin goles, repartiendo un punto para cada país.

Con estos resultados finaliza el grupo D, quedando como líder (6 puntos), la anfitriona, Estados Unidos luego de vencer a Paraguay 4 a 1 y Australia 2 a 0.

El segundo del grupo es para Australia, con 4 puntos, luego de vencer a Turquía, perder con USA y empatar con Paraguay. Mientras que el tercero es Paraguay con 4 puntos. La diferencia entre el segundo y tercero, se debe por los goles de diferencia (-2 para Paraguay).

En último lugar, finalizó Turquía luego de perder 2 encuentros y finalizar con victoria de Estados Unidos.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final el miércoles 1 de julio en Santa Clara California. Australia, aun esta por definir su rival.