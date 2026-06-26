Congresistas de EEUU exigen liberación de Ruth López

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Miembros del congreso estadounidense enviaron una carta al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre la detención ilegal de la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López y piden su liberación. Además, piden negar la entrada al país norteamericano de los funcionarios salvadoreños responsables de su detención.

A través la carta suscrita po, James P. McGover, Jamie Raskin, Tim Kaine, Ilhan Omar, Glenn F. Ivey, Rashida Tlaib, Delia C. Ramírez y Eleanor Holmes Norton piden no solo la liberación de la defensora de derechos humanos Ruth López, sino también que representantes de la embajada estadounidense en San Salvador la visiten en la cárcel y, además, que a los responsables de su detención les sea negada su entrada a los Estados Unidos.

“Les pedimos que aboguen por su liberación inmediata y que utilicen las facultades de sanciones en materia de derechos humanos para negar la entrada a los Estados Unidos a quienes sean responsables de su detención y encarcelamiento injusto”, señala la misiva.

Los congresistas enfatizaron que la detención de Ruth López, aparte de ser “arbitraria”, ha estado marcada por el secretismo, la negación del debido proceso y el menosprecio por su salud y bienestar.

“El gobierno de los Estados Unidos, como cuestión de principios y de moralidad, debe exigir que el gobierno salvadoreño respete sus derechos humanos fundamentales”.

Es de recordar que la defensora de derechos humanos y férrea crítica al Gobierno de Bukele, Ruth Eleonora López, fue detenida a mediados de mayo de 2025 acusada de corrupción, cuando fungía en cargos de las instituciones públicas.

Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña lleva un año detenida sin juicio. Su captura, fue un intento por silenciar la lucha por la defensa a los DDHH y la denuncia de corrupción por parte del Gobierno de Nayib Bukele.

De hecho, así también lo consideran los congresistas de EEUU al señalar que “las circunstancias de su detención y las irregularidades en el proceso judicial iniciado en su contra demuestran que fue arrestada no por haber cometido un delito, sino como represalia por haber denunciado la corrupción dentro del gobierno salvadoreño y por abogar en contra de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador”.

Los congresistas que firmaron la carta enviada a Rubio señalan que López “fue detenida en su domicilio sin orden judicial ni investigaciones previas. Tras un año detenida, “la mayor parte de ese tiempo ha permanecido prácticamente incomunicada y ha tenido acceso limitado a su familia y a su defensa legal”.

El trabajo de Ruth no se limitaba a una oficina, sino que ejercía su profesión y obligación de defender la Constitución de la República ante múltiples atropellos que se ejecutaban desde el Gobierno.

“López había advertido desde hace tiempo sobre el desmantelamiento de las instituciones democráticas que protegen a los salvadoreños del abuso de poder. Su detención sin orden judicial ni investigación previa, sus 15 días de detención sin cargos formales, su juicio secreto y la negación del acceso a su familia y a su defensa legal demuestran que las excepciones a los derechos justificadas como necesarias para combatir organizaciones terroristas están siendo utilizadas como herramientas de represión contra las voces disidentes”, señalaron los congresistas, en referencia a que se le aplicó el régimen de excepción a pesar de que esta medida es exclusiva para pandilleros.

Es de recordar que la PNC y la FGR detuvo a López, inicialmente, bajo el cargo de “peculado”, relacionado con su trabajo como asesora de un exfuncionario hace más de una década. Dos semanas después, las autoridades cambiaron “arbitrariamente” los cargos en su contra por “enriquecimiento ilícito”, alegando que sus bienes e ingresos como servidora pública no correspondían.

A ello, se le suma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares para proteger a López de un riesgo urgente de daño irreparable a su vida, integridad y salud. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a cumplirlas.

“Ruth López es una defensora de los derechos humanos injustamente encarcelada por un gobierno dictatorial salvadoreño que reprime a la sociedad civil y al Estado de derecho”, comentó en X, Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“La detención de Ruth se produjo en el marco de una ola de represión ocurrida el mayo pasado. Esta represión selectiva incluyó el éxodo del país de actores democráticos, entre ellos periodistas, profesionales, líderes comunitarios, ambientalistas y defensores de derechos humanos”, agrega la carta.

Los congresistas consideran que la privación de libertad que sufre Ruth López “constituye una violación de sus derechos humanos protegidos internacionalmente”.

De hecho, expertos de la ONU respaldaron esta conclusión el mes pasado, exigiendo a las autoridades salvadoreñas la liberación inmediata de López, el levantamiento del secreto judicial sobre el proceso penal, el cese de los actos de hostigamiento en su contra y garantías para que pueda continuar su labor en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias, enlistó la carta.

En el documento, hacen un llamado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que aboguen por su liberación o se disponga que un representante de la embajada de los EEUU en El Salvador la visite en detención. Esto, ya que sus abogados y familiares no han tenido acceso a su historial médico y no han podido verificar que está recibiendo la atención adecuada para sus condiciones de salud crónicas.

Recientemente fue sometida a una cirugía por una afección médica grave, procedimiento que se realizó sin notificación a su familia, que se enteró a través de medios de comunicación. “Una visita de funcionarios estadounidenses puede contribuir a garantizar que esté recibiendo la atención adecuada”, consideraron los congresistas.

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