TSE recibe más escritos para que declare nula la fórmula presidencial de Nuevas Ideas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene escritos para que declare nula la inscripción de la fórmula presidencial de Nuevas Ideas conformada por el actual presidente y vicepresidente de la República, Nayib Bukele y Félix Ulloa, respectivamente, ya que se viola la Constitución de la República.

Nuestro Tiempo (NT) presentó este martes otro escrito enfocado a ese fin. El presidente del instituto político, Andy Failer recordó que antes de que el presidente Bukele se inscribiera como candidato presidencial, presentaron un escrito para que no admitiera dicha solicitud de inscripción. Los magistrados argumentaron en algunos medios de comunicación que no procedía, ya que no se había presentado la solicitud de inscripción; luego de la inscripción NT volvió a presentar otro escrito para que no admitiera dicha solicitud y los magistrados informaron que era improcedente, ya que no habían dado la resolución de la inscripción.

Este lunes por la tarde, el TSE dio a conocer dicha resolución, por lo que NT presentó nuevamente un escrito para que el organismo colegiado declare nula la inscripción de la fórmula presidencial.

“Este escrito es esencialmente los mismos argumentos y puntos que ya se le habían hecho. Lean la Constitución, el texto es claro, no necesitan que vengan magistrados impuestos a tratar de interpretarla porque el texto es claro, la reelección presidencial inmediata esta estrictamente prohibida en la Constitución de la República de El Salvador”, dijo Luis Parada, candidato presidencial del partido político.

Parada explicó que la alternatividad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento del sistema y forma de gobierno y esta se ha mantenido en las últimas 3 constituciones (1950, 1962, 1983), “eso es bastante claro y hay otros artículos que también son bastante claros”.

Sobre el papel de los cuatro magistrados que avalaron la inscripción de Bukele, Luis Parada dijo que desde antes que los magistrados emitieran su resolución, de Casa Presidencial les ordenaron que se adhirieran a cumplirla, “desde ese momento, ellos (los magistrados) han tenido una actitud completamente parcializada en este aspecto. Nosotros tenemos una esperanza de que antes que termine este proceso, que los magistrados recapaciten, los milagros siempre son posible”.

El 26 de octubre casi a medianoche, el presidente Bukele llegó al TSE a solicitar su inscripción a pesar de que la Constitución se lo prohíbe en al menos 6 artículos, el pasado viernes, el TSE dijo que había inscrito legalmente a la fórmula de Nuevas Ideas.

También, los abogados Enrique Anaya y José Marinero, presentaron nuevamente un escrito para que declare nula la inscripción de la fórmula presidencial compuesta por Bukele-Ulloa. Los alegatos para pedir la nulidad es que la candidatura de Bukele es inconstitucional, ya que lo prohíbe la Constitución de la República. “Nosotros creemos que el TSE está obligado a aplicar el artículo 235 de la Constitución que señala que todo funcionario antes de tomar posesión del cargo debe prometer bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución”.