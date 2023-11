Presidente Bukele deberá renunciar el 1 de diciembre, dice magistrado Orellana

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, explicó que de acuerdo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la República, Nayib Bukele, no debe ejercer el cargo seis meses antes que concluya el período para el cual fue electo.

“El presidente de la República tendrá que deponer su puesto el 1 de diciembre, porque desde esa fecha hasta el 1 de junio se cumplen los seis meses que establece la resolución”, dijo el funcionario en la entrevista televisiva Frente a Frente.

El artículo 156 de la Constitución señala que los cargos de presidente, vicepresidente y los designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa; aunque no establece para la reelección inmediata, ya que está prohibida en la ley.

Orellana afirmó que se siente muy satisfecho de haber concurrido con su voto para la inscripción del presidente Bukele, quien competirá en las elecciones del 4 de febrero de 2024 por un segundo período presidencial; pese a que la Constitución de la República lo prohíbe en aproximadamente seis artículos.

“Soy un fiel convencido de que he dado cumplimiento al mandato de la Constitución, he actuado de acuerdo a las normas legales que desde mi propia formación tengo, di mi voto concurrente, acompañado de un preámbulo donde hago alusión a la sentencia 1-2021 de la Sala de lo Constitucional. En lo personal, públicamente he expresado que no me siento amenazado por ningún sector”, aseguró.

Asimismo, reiteró que los cuatro magistrados, quienes votaron a favor de la inscripción de Bukele están dando cumplimiento a una sentencia emanada de la Sala de lo Constitucional, no se puede recurrir a la Sala por un acto que el TSE está ejecutando por una sentencia de la Sala.

Los magistrados del TSE Guillermo Wellman, Noel Orellana, Rubén Meléndez y Dora Martínez, votaron a favor de inscribir la fórmula presidencial de Nuevas Ideas conformada por el actual presidente de la República, Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, el magistrado Julio Olivo se abstuvo de votar.

Indicó que hay candidatos quienes no han presentado solvencias de la Corte de Cuentas y otras, si no cumplen los plazos, no procederá la inscripción.

Con respecto al voto desde el exterior, detalló que por internet podrán emitir el sufragio aquellos salvadoreños que tienen DUI con dirección en el extranjero, y quienes tienen el documento con domicilio en el país y pasaporte, votarán de forma electrónica presencial.

Con DUI hay habilitados para votar un aproximado de 800 mil salvadoreños en el extranjero y 300 mil con pasaporte.