Retan a Bukele a debate público en El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

Luis Beatón/Corresponsal

El candidato del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, retó hoy al de Nuevas Ideas, Nayib Bukele a un debate público en El Salvador.

En entrevista con Prensa Latina, Flores dijo: “Yo estoy listo desde hace meses, lo he retado varias veces, él no va a ir. Él no tiene ideas de cómo enfrentar la situación económica, él es producto de un enfoque comercial publicista”.

El candidato a la presidencia de la agrupación roja analizó la situación económica del país y las propuestas que contempla en su plan de gobierno, y basado en eso retó al actual mandatario a polemizar sobre cómo enfrentar con acciones concretas la situación de hambre, por ejemplo, que golpea a muchos salvadoreños.

Bukele, aseguró, es un producto de Hollywood, la meca de la industria del entretenimiento desde tiempos remotos en Estados Unidos.

Aseguró que el mandatario contrató a empresarios del cine para “crearle un ambiente cineasta”, lo que se está filmando aquí es una película, y esa película tiene un protagonista, el bueno de la película, y todo gira alrededor de él, Miss Universo, los Juegos Centroamericanos, temas digamos propagandístico”, afirmó.

Creo que enfrentarlo en un debate sobre temas de carácter económico, sobre propuestas de megaplan, metaplanes, alternativas, posibilidades, lo pondrá en una situación difícil: él no está preparado, no tiene ni la más mínima idea de cómo enfrentar la situación económica que afecta a los salvadoreños, aseveró Flores.

¿Usted lo reta?, preguntó Prensa Latina. “Yo lo reto, ya lo he retado públicamente. Yo no tengo porque debatir con los demás candidatos, quiero debatir con él, hoy presidente candidato”, aunque no descartó un debate de todos los aspirantes presidenciales.

Flores desafió al mandatario y dijo que él “no va a llegar porque no tiene ni preguntas ni respuestas”.

En otra parte de sus valoraciones opinó que en el país existe un fanatismo cultivado hacia la figura del actual gobernante. “Hay fanatismo pero eso está acompañado de una campaña propagandística permanente, de una inversión multimillonaria en levantar una “burbuja” publicitaria y creo que le ha dado resultados, hay que ser honestos”.

El estomago de los salvadoreños, apuntó, el hambre, es el que va a determinar prácticamente si ese culto a la personalidad continua o se acaba.

Señaló que la crisis genera un estallido social que ya se siente, un poco silencioso todavía pero quieren taparlo con Miss Universo, con propaganda, pero también con miedo, diciendo que van a subirle al ejército 200 dólares, que van a aumentar el número de sus miembros, o el presidente saliendo con armas de guerra en el despacho presidencial.

Como candidato a ser presidente, Flores señaló que tiene un programa para enfrentar la crisis económica, principalmente en la agricultura, “Hambre cero”, una alternativa viable que tiene más de 50 medidas dentro de las cuales esta recuperar la producción del país, subrayó.