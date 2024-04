TSE finaliza pagos a trabajadores temporales de elecciones 2024

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

Colaboradora

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó este 15 de abril el plazo para que las 70,112 personas que laboraron en las elecciones retiraran su pago por trabajar durante los comicios del 4 de febrero y 3 de marzo. Sin embargo, salvadoreños que se les adeuda desde $50 hasta $300, manifestaron que aún el TSE no ha dado una fecha exacta para que se les haga efectivo el abono.

Elizabeth García, quien trabajó como encargada de un centro de votación en Soyapango, manifestó que se le debe las dos jornadas electorales que laboró “por necesidad económica”. “Me deben mis dos jornadas, cuatro días. Nosotros, como encargados de centros de votación, ingresamos viernes y salimos hasta el día lunes, ambas jornadas. Soy madre soltera y acepté trabajar así porque necesitaba ganar mi dinero”, expresó.

María Elsy Villalobos Artiga, quien trabajó en un centro de votación en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, declaró que el TSE le solicitó la copia del acta de la entrega de equipo, de instalación y credenciales, también mencionó que solamente le dijeron que se mantuviera informada por medio de redes sociales y en el portal web. Según Villalobos, la mayoría de los que trabajaron con el Tribunal en el centro de votación donde estuvo no han recibido el pago aún.

“No sé por qué no aparecemos, si firmamos todo y no sé por qué a ellos no les aparezco, ellos nos piden todo, esperamos que nos salga el pago (…) A todos los que he preguntado a nadie les ha salido el pago, a la mayoría del centro de votación no les han pagado”, dijo Villalobos.

De la misma manera, María Narda Fornes, quien laboró como primera vocal en un centro de votación en Soyapango, mencionó que en el TSE le informó que será habilitado nuevo listado de pago. Asimismo, dijo que no le comentaron la fecha exacta en la que se le pagará. “Dicen que nos van a seleccionar y así nos van a empezar a llamar para el pago (…) van a seleccionar un grupo de personas”, afirmó.

Por otro lado, delegados del Ministerio de Trabajo realizan inspecciones en el TSE a causa de todas las denuncias que recibieron de centenares de salvadoreños a quienes no les fue asignado el pago por trabajar en las elecciones. De la misma manera, el ministro, Rolando Castro, dijo que recibieron denuncias de indicios de violación a derechos laborales dentro de la institución y también supuestos casos de acoso sexual.