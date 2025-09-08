Trump entre abucheos y víctores en Abierto de EEUU

Compartir

Washington/Prensa Latina

Con una mezcla de abucheos y vítores del público fue recibido este domingo el presidente Donald Trump en el Estadio Arthur Ashe, en Nueva York, donde asistió a la final masculina del Abierto de Estados Unidos 2025.

El evento se retrasó unos 30 minutos para facilitar la seguridad derivada del arribo del mandatario a Queens -su barrio natal-, acompañado por su yerno Jared Kushner, su nieta Arabella, su jefa de gabinete Susie Wiles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la fiscal general, Pam Bondi, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Al partido entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, considerados los dos mejores tenistas masculinos del mundo, fueron además del presidente Trump, varias celebridades, entre ellas Bruce Springsteen, Sting y Steph Curry.

El actual ocupante del Despacho Oval presenció por última vez el Abierto de Estados Unidos en 2015, mientras era candidato presidencial. En aquel momento vio a Serena y Venus Williams jugar los cuartos de final femeninos.

La víspera, varios medios informaron que la Asociación de Tenis de Estados Unidos, anfitriona del Abierto de Estados Unidos, pidió a las emisoras que no transmitieran las «distracciones» que pudieran surgir de la presencia de Trump en el lugar.

Su aparición en el duelo Sinner-Alcaraz, que ya se irguen como la nueva generación del tenis mundial, ocurre un día después de que Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, consiguiera su segundo título en esta importante cita deportiva.

Trump vio el partido desde el palco principal del Arthur Ashe tras ser invitado por la lujosa marca de relojes suiza Rolex.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...