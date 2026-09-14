Tres personas son localizadas sin vida en distintos puntos de El Salvador

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Ever Gonzalo Ayala Chávez, presidente de la Asociación Cooperativa COPADI de R.L., fue localizado sin vida el sábado 12 de septiembre al interior de una vivienda ubicada en la colonia IVU, en Juayúa, Sonsonate.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acordonaron el inmueble y procesaron la escena. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado oficialmente sobre la causa de la muerte, por lo que corresponderá a Medicina Legal determinarla.

Ayala Chávez fue fundador de COPADI de R.L., cooperativa que constituyó en noviembre de 2016 junto a un grupo de trabajadores independientes, con acompañamiento del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP). La organización inició con 22 asociados y un capital de $440 y actualmente cuenta con oficinas en Juayúa y Salcoatitán.

En Juayúa también era conocido por ser propietario del negocio Mundo Motor. Tras conocerse su fallecimiento, familiares y representantes de COPADI expresaron sus condolencias y destacaron las muestras de solidaridad recibidas.

De acuerdo con la información difundida por la familia, los restos de Ayala Chávez serán velados desde el domingo 13 de septiembre al mediodía en la casa comunal del Reparto Divina Providencia, conocida como colonia IVU.

En otro hecho, una mujer identificada como Adilia Sandoval, de aproximadamente 60 años, fue localizada sin vida el sábado al interior de su vivienda en la colonia Silva 2, en el sector de Puente Arce, Ahuachapán.

Según información difundida por vecinos, la mujer residía sola y había permanecido varias horas sin ser vista, situación que generó preocupación entre las personas de la zona. Posteriormente, fue localizada fallecida dentro del inmueble.

Agentes policiales y personal fiscal procesaron la escena para establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el cierre de esta nota tampoco se había informado oficialmente la causa de muerte.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron la localización del cuerpo sin vida de Mauricio Berríos, empleado de la Alcaldía Municipal de Jiquilisco, Usulután Oeste.

El hallazgo ocurrió la mañana del domingo en una quebrada ubicada en el barrio Las Flores, en un sector conocido como Puente Roto. Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo y se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota no se habían establecido públicamente las circunstancias del fallecimiento de Berríos, por lo que las investigaciones continuarán para determinar lo ocurrido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...