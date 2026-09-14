Condenan a prisión perpetua revisable a hombre por homicidio

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Saúl Méndez

Colaborador

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, condenó a Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, a prisión perpetua revisable por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.

Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de mayo de 2026, en el cantón Teosinte, distrito de Arcatao, Chalatenango Norte. De acuerdo con las investigaciones, Herrera Castro había ingerido bebidas alcohólicas y, tras iniciar una discusión con la víctima, la golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza y el rostro con piedras, provocándole lesiones que causaron su muerte. Posteriormente, le sustrajo el dinero en efectivo que portaba.

Durante la vista pública, la representación fiscal presentó testimonios de personas que observaron al condenado contando dinero junto al cuerpo de la víctima. Además, se acreditó que Herrera Castro ofreció $10 a uno de los testigos para que no informara sobre lo ocurrido.

La condena fue impuesta con base en las reformas al Código Penal que incorporaron la prisión perpetua revisable para delitos considerados de extrema gravedad. Estas modificaciones están vigentes desde abril de 2026 y los Juzgados de lo Criminal fueron habilitados oficialmente el 14 de mayo de ese año.

Debido a que el homicidio ocurrió cuatro días después de la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Criminal, las reformas penales resultaron aplicables al caso.

Condenado por estafa

En otro proceso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a dos años de prisión a Moisés Medrano López, tras declararlo responsable del delito de estafa en perjuicio de una víctima.

El caso se remonta a diciembre de 2023, cuando la víctima, por recomendación de un tercero, contrató a Medrano López para instalar dos equipos de aire acondicionado por un costo total de $980.

El condenado acudió a la vivienda y solicitó un adelanto de $500, con el compromiso de realizar la instalación en un plazo de tres días. Sin embargo, llegada la fecha acordada, no se presentó. Ante las llamadas de la víctima para consultar sobre el trabajo, Medrano López manifestó que necesitaba recibir el resto del dinero, solicitud a la que la víctima accedió.

Pese a recibir el dinero, el hombre nuevamente aseguró que realizaría la instalación, pero no cumplió con lo acordado y posteriormente cortó la comunicación con la víctima.

Durante la vista pública, la prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía permitió acreditar la responsabilidad de Medrano López en el delito de estafa, por lo que el tribunal emitió una sentencia condenatoria.

El tribunal también determinó que no procedía el reemplazo de la pena, debido a que el condenado se encuentra a la orden de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Además, deberá pagar $500 en concepto de responsabilidad civil, cantidad correspondiente al dinero que la víctima le entregó para la instalación de los equipos de aire acondicionado.

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