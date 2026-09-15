Trenos del exilio

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Por: Pedro Geoffroy Rivas

(publicado en 1949)

Patria sin superficie,

Hondura sólo,

Apretada raíz inacabable.

Patria sin voz,

Mirada únicamente,

Eterna claridad,

Sonrisa pura.

Patria sin realidad,

Apenas sueño,

Dulce visión de vegetal violento.

Patria sin alegría.

Dolor

Y otro dolor

Y más dolor

Y lágrimas de piedra.

Patria con esperanza,

Firme,

Pura,

Desolada,

Limpia.

Te me has vuelto volcán dentro del pecho.

En la noche que envuelve su negrura

Alrededor del sueño a que me ciño,

Mientras mi corazón grita su duda

Mi patria peregrina va conmigo.

Alejándome voy de dura tierra

Y hacia otra dura tierra me encamino,

Mas latiendo en el fondo de la entraña

Mi patria peregrina va conmigo.

Recio hijo que afila sus raíces

Y me succiona el sueño, decidido.

Pugnando por nacer en mis canciones

Mi patria peregrina va conmigo.

Y de volver con ella en el instante

Del milagroso parto acontecido

Que me la entrega plena. Mientras tanto

Mi patria peregrina va conmigo.

Mañana cantaremos una nueva canción.

Irá tu nombre en ella,

Niña patria del júbilo y la estrella.

Diremos con el alma enardecida

La canción de tu vida y nuestra vida.

Repetiré, ya limpias de amargura,

Estas cosas que hoy digo con áspera ternura.

En tus pintadas alas de chiltota

Levantaré hasta el cielo nuestra esperanza rota.

Mañana cantaremos una nueva canción.

Irá tu nombre en ella,

Niña patria del júbilo y la estrella.

Mañana cantaremos una nueva canción

Después de tanta sombra, después de tanto llanto,

Después del amarguísimo quebranto

Que multiplica el sueño y el afán,

Después de tanta sangre derramada,

Por el dolor humilde y la pasión callada

Florecerán tus cardos Cuscatlán.

Por la dura semilla que sus manos sembraron,

Por el altivo sueño que soñaron,

Por los muertos que en tu cintura van,

Ya cumplido el anhelo, sosegado ya el grito,

Sobre tu ardiente suelo de granito

Florecerán tus cardos Cuscatlán.

Levantado el recuerdo del Negro Farabundo,

Sostenidos por su fuego fecundo,

Sobre las altas llamas del volcán,

Junto a la sed de tu arenal sin nombre,

Por mi canción de niño, por mi llanto de hombre,

Florecerán tus cardos Cuscatlán.

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