China llama a la contención ante escalada en Yemen y el mar Rojo

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Beijing/Prensa Latina

China llamó a las partes involucradas en la escalada de la situación en Yemen y el mar Rojo a mantener la contención y resolver las diferencias mediante el diálogo y vías políticas y diplomáticas.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun expresó la preocupación de Beijing por el aumento de las tensiones en la región, que ha causado víctimas civiles y daños a instalaciones energéticas y de otro tipo.

Guo afirmó que los ataques contra instalaciones civiles vinculadas con la vida de la población son inaceptables y señaló que una mayor inestabilidad regional no responde a los intereses de las partes.

El portavoz subrayó que la soberanía y la seguridad de todos los países deben ser respetadas y consideró que la solución de las disputas mediante vías políticas y diplomáticas constituye la única salida.

«China exhorta a las partes involucradas a mantener la contención, aliviar las tensiones mediante la comunicación y el diálogo, y promover una rápida desescalada de la situación», expresó.

Arabia Saudita informó el 8 de septiembre que ataques atribuidos a los hutíes contra varias ciudades del sur del país causaron 73 heridos, incluidos mujeres y niños, y afectaron instalaciones civiles y económicas.

Los hutíes afirmaron por su parte que lanzaron ataques con misiles y drones contra instalaciones militares y petroleras sauditas en respuesta a operaciones militares de Arabia Saudita en Yemen.

La escalada se produjo en un contexto de intensificación de los combates en Yemen, donde los hutíes informaron de nuevos ataques sauditas y las fuerzas vinculadas al Gobierno yemenita mantienen enfrentamientos con el movimiento en distintas zonas del país.

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