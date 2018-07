Tractatus Lógico-Philosophicos I

Caralvá

Fundador

Suplemento Tres mil

Estudiar el lenguaje no es una tarea ociosa, es una tarea de autoconocimiento que nos permite dimensionar el contenido de las palabras, su gramática, la estructura similar a otras disciplinas como la matemática, psicología o la materialidad de la filosofía, “materialidad” no en su concepción ideológica sino en su propuesta humana, terrestre, sin mitos; como pueden observar la sola mención “materialista” implica una discusión teórica que no es el propósito en este momento, el ejemplo abre enormes posibilidades de comprensión.

Nombrar las cosas es un ejercicio de la humanidad, designar una cosa, un ser vivo, un concepto, un símbolo etc., nos conduce a universos que usualmente desconocemos, principalmente porque las palabras están asociadas a períodos históricos, los cuales connotan una visión diferente en las culturas, encontramos en esos senderos no solo palabras olvidadas sino también una renovación del lenguaje y conceptos.

Investigaciones filosóficas / Ludwing Wittgenstein – México, DF : UNAM 2003 – 547 p. es una obra que he mencionado en artículos anteriores, su contenido es diferente a muchos libros de filosofía, literatura, matemáticas, etc. puesto que es similar a reflexiones sobre el efecto de las palabras y la comprensión entre seres con el mismo sistema de símbolos que interpretan la realidad, “materialidad”, estructura visible, lo cual no deja ninguna duda de las precisiones expuestas; no obstante el autor anota: ¿pensamos igual la filosofía? ¿recordamos igual? Su estudio casi se convierte en una interpretación conductual sobre elementos comunes, que transforman y evolucionan las conclusiones ordinarias, ejemplo de ello es la asociación del lenguaje con las matemáticas, la música, los colores, estados emotivos, la lógica, conceptos que no son descritos en cada palabra pero que los receptores en un diálogo así lo interpretan, por ejemplo la palabra “siga”, “alto”, “al final del camino”, ellas difieren en su contenido “ostensible”, “propositivo” o “juego de palabras” que acompañan a cada una, el autor propone diversas interpretaciones sobre el tema, es de hacer notar que sus estudios datan de los años treinta del siglo pasado, pero contienen -a mi entender- el génesis de tendencias literarias y sociológicas que evolucionan en la segunda mitad del siglo veinte, especialmente modelos lingüísticos, escuelas de pensamiento, la aliteratura, filosofías novedosas etc., puesto que la lengua no es estática, de esa forma Wittgenstein desarrolla un esquema amplio de interpretación construyendo el denominado Tractus lógico-philosophicus que amplía en sus obras posteriores.