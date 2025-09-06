«The Blue Souls» de El Salvador

Compartir

Hoy escribiré aquí la historia de «Blue Souls». Ellos fueron la base de «La Banda Del Sol» de El Salvador. En esta recopilación que hago de la historia artística de El Salvador me he comunicado siempre con los actores de ese momento musical de nuestro país. Quiero agradecer a «Ricardo Archer» por su ayuda y veracidad en contarme esta historia…

RECORDANDO… (45 )…

Por: Ever Omar Peña, músico salvadoreño

Esta Banda de buenos músicos fue lo que después conocimos como la célebre : » Banda del sol». Ellos captaron en su música en esa época el movimiento hippie del momento, y de la situación del conflicto de Vietnam (Con «Banda del sol»).

«The Blue Souls» (1967-1969) / (Luego fueron «La Banda del Sol»)

Esta banda se mantuvo por unos tres años como banda de Rock’n Roll…Todo inició a la salida de la función de las 3:30 de la tarde en el recordado «Cine Apolo» de San Salvador, después que unos jóvenes inquietos salvadoreños fueron a ver la película «A Hard Days Nights», de «The Beatles»…

«Ricardo Archer» y «Carlos (Tamba) Aragón», en ese tiempo eran compañeros en el mismo grado, en el colegio «Externado de San José»…

Ellos se sentaron a platicar mientras esperaban a que los llegaran a traer sus padres para llevarlos a sus respectivos hogares, después de la función. Mientras tanto se identificaron por el amor que ellos le tenían a Rock’n Roll que se vivía en el momento con la invasión «Británica» y después con la americana.

Entusiasmados por la música platicaron largamente sobre ese asunto.

Desde esa plática que tuvieron y por un espectáculo que después tuvo lugar en el colegio «Externado de San José», «Ricardo Archer» y «Carlos (Tamba) Aragón» observaron que otro compañero de ellos se presentó tocando la batería con una agrupación musical, él era «Guillermo González Walsh», quien tenía una batería «Ludwig» azul, que era el mismo modelo de la batería que tocaba en ese tiempo el gran «Ringo Starr», les vino la idea de unir sus talentos.

Para ese entonces «Ricardo Archer» tenía un bajo «Baldwin» inglés y un «Fender» bassman.

«Carlos (Tamba) Aragón» contribuyó con un amplificador «Baldwin» también inglés y un micrófono «Shure»…

Platicaron con «Guillermo González Walsh» (batería), que inmediatamente les dijo que podían ensayar en su casa, y así entre los tres compraron una guitarra «Vox» modelo clásica – roja, como la «Gretch» que utilizaba en ese tiempo «George Harrison», de «The Beatles»…

RECORDANDO… (46).

«The Blue Souls» de El Salvador (Las Almas Azules).

Algunos de ellos fueron la base de «La Banda del sol». Comenzaron los ensayos y en otro espectáculo que tuvo lugar en el colegio, vieron como «Manuel Martínez Daglio», que también era su compañero, tocó el piano excelentemente en ese evento. Se observaron entre los tres compañeros y cuando «Manuel» concluyó con su presentación lo fueron a esperar a la salida para invitarlo a ser parte del grupo musical, que aún no tenía nombre, y él aceptó.

Al inicio «Manuel» tocaba el piano, pero era un piano de pared, demasiado pesado para cargar y llevarlo de un lugar a otro. Decidieron comprar un órgano «Baldwin». Todo ese equipo fue comprado en el recordado almacén «Kismet», de Doña «Maria de Boet».

Por ese tiempo notaron que necesitaban un Guitarrista líder y «Guillermo González Walsh», que era el Baterista, sabía que «Roberto Sol», otro compañero de curso en el «Externado» tocaba muy bien la guitarra, por supuesto, fue invitado y aceptó unírseles. Llegó al siguiente ensayo con un «Fender» twin reverb, pedales y otra guitarra «Vox» y se armó la Banda que tras una lluvia de ideas, fue bautizada como «The Blue Souls».

Amenizaban fiestas, turnos, graduaciones y en una ocasión abrieron un show internacional en el «Gimnasio Nacional», junto a «Los Supersonicos», y fue televisado.

«The Blue Souls» tenía un sonido entre el rock «Británico y norteamericano» y muy bien logrado.

Les gustaba improvisar, hacer suya la canción, iban más allá de solo hacer un «Cover» de un tema del momento…estos eran los grandes momentos de la agrupación.

Hicieron presentaciones en los canales 4 y 6 de la TV salvadoreña, y con su música fueron parte estelar de los concursos de «Miss go-go», que eran unos concursos de bailes en la cual las parejas eran identificadas con un número de participación y hacían sus coreografías mientras el grupo musical tocaba. En el año de 1968 «Carlos Borja Letona», que era otro compañero del colegio se les unió como Guitarrista rítmico (2° guitarra), con otra guitarra «Vox», y, para el acto de graduación del colegio la gran sorpresa fue que «Eduardo Cader» con su voz rasgada, al estilo entre «Joe Cocker y Jim Morrison» también sube al escenario como parte de «The Blue Souls», ahora con 7 integrantes y muy bien equipados…rajaron los cielos y fueron ovacionados por todos los presentes.

A principios de 1969 algunos de ellos se desbandan, y quedan únicamente: «Ricardo», «Carlos», «Manuel» y «Eduardo».

Eran tiempos de la «Era Hippie».

«Ricardo Archer» tenía amistad con «Patricio Casanova», baterista y fundador de la banda Tecleña «The Rippers», que también se había disuelto, y «Patricio» se integra a «The Blue Souls» como baterista y con más equipo «Fender». También se integra «Oscar Henriquez» como guitarra líder y que también había pertenecido a «The Rippers».

(continuaré con esta historia de : «The Blue Souls»)…

