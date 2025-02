Tempestad y Copa del Rey: Barcelona-Atleti

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Dicen que tras la tempestad viene la calma, lo contrario antes las semifinales de la Copa del Rey del Fútbol español y el morbo hoy a flor de piel entre Barcelona y Atlético de Madrid.

El ambiente anda bastante exacerbado con las ácidas polémicas con el arbitraje, protestas airadas del Real Madrid, descalificaciones de otros actores y una andanada de críticas al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas repartió “trombas marinas” por todas partes, pero muy en particular contra la “casa blanca” por el presunto “victimismo”, “club llorón” y pretencioso por querer impulsar una Superliga de Europa “manejada por oligarcas”.

No le faltaron dardos al Barcelona, por “evidente corrupción por la que debería ser condenado (pagos multimillonarios al expresidente del Comité Técnico de Arbitraje), y el expediente Dani Olmo, jugador que en su criterio no debería concluir el torneo por no respetar su conjunto las reglas del fair play financiero.

Todo esto, y más, merodean el ambiente ante el inminente duelo Barcelona-Atleti, uno de los más apasionantes en el plano deportivo, pero que estará acompañado con miradas de lupa hacia el arbitraje.

De por sí controversial, esta vez la actuación de los colegiados revestirá especial importancia. El Barcelona empata en puntos, aunque con mejor diferencia de goles, con el Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga. La Copa del Rey es una oportunidad de seguir el buen camino iniciado por el técnico alemán Hansi Flick, esperanzado en las prestaciones del polaco Robert Lewandowski, el brasileño Raphinha, el portento catalán Lamine Yamal y los aportes de otros elementos como Pedri González y el propio Olmo.

Enfrente, ya el preparador argentino Diego Simeone le jugó sus cartas con triunfo en un cotejo del calendario regular y tiene al plantel enchufado. Maneja muchas alternativas y hasta ahora le funcionan.

Desde la cobertura ofensiva de los rioplatenses Julián Alvarez, Angel Correa y Gio Simeone, hasta el eje dominado por el francés Antoine Griezmann, e poderoso revulsivo noruego Alexander Sorloth, y aportes del brasileño Samuel Lino. El miércoles, el Real Madrid choca con la Real Sociedad, un encuentro aparentemente más llevadero para los merengues. Sin embargo, las exigencias de LaLiga y el desafío la próxima semana en octavos de la Champions League (contra el Atleti), suponen nuevos retos.

