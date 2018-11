¡Súper Mario!

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Alianza volvió al triunfo… pero vivió momentos de agonía y desesperación para vencer 1-0 a un Firpo que depositó sus esperanzas en las “alas” y reflejos de Mario González. Al final, el portero taurino no pudo evitar la derrota, pero sí una goleada de escándalo.

El triunfo le permite a los capitalinos seguir escoltando al Santa Tecla, que derrotó 2-0 al Sonsonate, y conservó el liderato del torneo Apertura 2018.

En el estadio Cuscatlán, los paquidermos monopolizaron la pelota desde el pitazo inicial, pero el partido se les añejó y debieron esperar hasta el episodio final para derrotar a un Firpo que colocó cercos de piedra en su parcela y se encomendó a los guantes de González.

El joven portero taurino tuvo un primer tiempo para enmarcar, ya que en 45 minutos tapó cuatro cabezazos a quema ropa y tres disparos a puerta.

El guardameta le ahogó el grito de gol en varias ocasiones a “Fito” Zelaya, Daley Mena y Marlon Cornejo. Lo intentó también Mario Jacobo, pero se estrelló con el mismo personaje.

Pero no fue González el único responsable de que los paquidermos no anotaran, sino que también los delanteros albos no tuvieron puntería y erraron claras opciones a gol.

El segundo tiempo fue un calco del primero: la artillería blanca se batió en un duelo a muerte contra González bajo los tres palos. Apedrearon la meta taurina los albos, pero estrellaban la pelota en los guastes del cancerbero o astillaban el horizontal.

Al final, tanto fue el cántaro al agua que terminó rompiéndose. Y este se rompió con un gol agónico de José Ángel “el Puma” Peña, en el ‘76.

Ese tanto valió para el triunfo blanco y le dio por unos minutos el liderato a los paquidermos; sin embargo, todo volvió a la normalidad después que Santa Tecla se impusiera 2-0 sobre los cocoteros de Sonsonate.

Con un gol de Gerson Mayén, al ‘19, y autogol de Edson Menéndez, en el ‘74, los pericos volvieron a la cima y seguirán liderando hasta el miércoles que se juegue la fecha 19 del Apertura 2018.

En Santa Rosa de Lima, mientras tanto, el Municipal Limeño volvió a la senda del triunfo y cortó el ascenso de un FAS que venía pujando por colocarse entre los líderes.

Los mantequeros, con gol de Clayvin Zuniga al ‘52, se impusieron 1-0 a los tigrillos que deben ganar el miércoles, si quieren mantenerse entre los primeros cinco lugares.

El Audaz de Apastepeque, por su parte, remontó al Pasaquina y terminó imponiéndose 2-1. Los burros abrieron el marcador con un tanto de Jeison Quiñónez en el ‘66, pero aparecieron Eduardo Rodríguez, al ‘71, y McKauly Tulloch, en el ‘75, para darle vuelta al resultado.

Desteñidos

Águila perdió el color anaranjado en la ciudad blanca. El cuadro emplumado acabó en un luto sepulcral al caer 5-1 ante un Isidro Metapán que tuvo una iluminada noche sobre el césped del estadio Jorge “Calero” Suárez.

Los migueleños tuvieron un primer tiempo aceptable, pero no aguantaron el ritmo y, del minuto 60 en adelante, la tenebrosidad de la noche se les vino encima.

Marvin Figueroa, al ‘35, puso en ventaja a los jaguares y Ricardo Guevara, al ‘45, consiguió el empate con el que se fueron a las duchas.

En la parte de complemento, Ze Paulo rompió la paridad al minuto 60 y abrió el grifo de goles cementeros. Incluso, el defensa Milton Molina colocó cartones de 3-1 al minuto 66.

Luego, al ‘71, apareció Nicolás Muñoz para colocar el 4-1 y el veterano Paolo Suárez se encargó de sellar el marcador con el 5-1 definitivo. Este es el tercer revés al hilo que recibe el Águila.

Otro que perdió la brújula en la jornada 18 fue el Jocoro. Los pupilos de Nelson Ancheta cayeron 1-3 frente a los norteños del Chalatenango.

Los fogoneros pegaron primero, pero acabaron fulminados por el veneno de los alacranes que, de a poco, se van apoderando de una de las ocho plazas a segunda fase.

Fredrick Ogangan puso arriba a Jocoro, pero el festejo les duró poco, ya que al ‘26 Henry Reyes logró el empate. En la etapa complementaria, los chalatecos pegaron justo en el arranque con un tanto de Edgar Mira y eso obligó a los orientales a abrirse.

Fue así que” en su afán por el empate, permitieron que los alacranes les clavaran una vez más el aguijón. El tercer gol llegó justo al ‘85, por medio de Marvin Márquez, quien decretó el definitivo 3-1.