Solicitar audiencia con la DOM «es imposible», lamenta alcalde del PCN 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El alcalde de San José Villanueva por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Pedro Durán, informó esta mañana que su municipalidad no ha sido contactada «por absolutamente nadie» de la Dirección de Obras Municipales (DOM) a pesar de que han pedido audiencia de manera telefónica y buscado acercarse al director de Obras Municipales, Álvaro O’ Byrne. Sin embargo, se les «ha sido imposible».

«Ellos (la DOM) dijeron que iban a trabajar con alcaldes de todos los partidos políticos y ojalá así sea, porque el daño al final no me lo causan a mi, si no que se lo causan a la gente que demanda obras», reveló el alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán en una entrevista en el programa Frente a Frente, sobre los acercamientos con la Dirección de Obras Municipales.

El edil sostuvo que hubo una reunión un día viernes donde llamaron a los alcaldes de La Libertad pero para él era imposible ir, y la persona que le llamó que dijo ser de prensa de la DOM, le dijo que la reunión era «indelegable», no podía mandar a ningún ningún concejal. «Por redes sociales vimos que el director de la DOM vino a San José Villanueva, se hizo acompañar de dos concejales de Nuevas Ideas pero tampoco llegaron a la alcaldía y ni siquiera nos llamaron».

El alcalde de San José Villanueva, en La Libertad, Pedro Durán, dijo desconocer lo que tienen que presentar y cómo hacerlo para que se ejecuten proyectos en su municipio.

Según agregó, en reiteradas ocasiones, mediante las redes sociales -«que es la forma favorita del Gobierno para comunicarse»- se ha solicitado audiencia con el director de la DOM a razón de conocer qué es lo que se necesita, pero sin éxitos.