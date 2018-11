Solari, ¿el interino que puede durar?

Madrid/España/AFP

“Provisional”: al nombrar a Santiago Solari la pasada semana, el Real Madrid colocó una espada de Damocles sobre el argentino, pero el técnico interino parece tener ganas de durar, siempre que logre confirmar la nueva imagen ‘merengue’ el miércoles en Pilsen en la Liga de Campeones (20h00 GMT).

– Cambio de aires –

En principio, Solari, de 42 años, sólo ha sido nombrado para 14 días, el plazo previsto por el reglamento de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para mantener a un entrenador interino, con lo que el Real Madrid tiene hasta el lunes para nombrar un nuevo técnico, ya sea confirmando definitivamente al argentino o contratando a uno de los candidatos apuntados por la prensa (Antonio Conte, Roberto Martínez).

Pero, ¿ podría el buen comienzo del hasta ahora técnico del filial llevar al presidente Florentino Pérez a prolongar la experiencia?

Tras cinco derrotas en los últimos siete encuentros de la era Lopetegui, el Real Madrid ganó sus dos primeros encuentros con Solari, marcando seis goles sin encajar ninguno y el ambiente en torno al equipo ‘merengue’ ha ido mejorando a medida que Solari ha devuelto la moral a los madridistas.

“El fútbol es lo anímico, lo emocional, la autoconfianza”, recordó el argentino este fin de semana.

Y los jugadores, tal vez nada emocionados con las perspectiva de un entrenador de perfil firme estilo Conte parecen adherirse al discurso del nuevo técnico, aunque la calidad del juego siga siendo mejorable. “Vamos a muerte con el entrenador que esté. Ahora está Solari”, subrayó el capitán Sergio Ramos.

– Cambio de estilo –

Con Solari han cambiado muchas cosas respecto a Lopetegui. Frente al estilo serio del vasco en rueda de prensa, el argentino se muestra sonriente.

Su primera comparecencia ante los medios el pasado martes fue considerada un éxito, a pesar de que las palabras empleadas (“Jugar con dos cojones”) no parecen corresponder a las de un hombre culto, antiguo columnista en el diario El País.

También en el terreno de juego, el excentrocampista blanco (2000-2005) ha dejado su marca.

“Corremos menos riesgos”, analizó el portero belga Thibaut Courtois tras la victoria contra el Valladolid el sábado (2-0).

“He sacado más balones en largo. Intentamos tener más verticalidad, de jugar más hacia adelante”, añadió el meta madridista.

Solari también ha dado su oportunidad a los jóvenes y Vinicius ha copado los titulares con sólo 18 años: asistencia en Melilla en Copa del Rey (4-0) y un disparo desviado por un defensa para abrir el marcador contra Valladolid.

Este primer gol con el Real Madrid, considerado inicialmente un tanto en propia puerta, fue finalmente concedido al extremo brasileño.

Relegado al filial por Lopetegui, ahora está en la carrera para desbancar a Gareth Bale del once titular…

– ¿Cambio de nivel? –

En sus declaraciones, Solari no ha querido ir más allá de lo que pueda durar su interinidad, asegurando que todo entrenador está, por definición, “de paso”, pero el argentino también se mostró feliz de aprovechar esta “bonita oportunidad”.

Siguiendo la senda de su excompañero Zinédine Zidane, que también pasó del filial al primer equipo, el de Rosario se anotará unos cuantos puntos sin gana al Viktoria Plzen el miércoles para acercarse a los octavos de final de la Liga de Campeones, y si confirma su buen hacer el domingo en Liga contra el Celta.

Además, Solari asegura no estar bajo presión, a pesar de su falta de experiencia.

“Es cierto que este es un cargo de gran responsabilidad, evidentemente, sea por un día, por media hora, o una semana. Pero no me es ajeno, llevo once años en esta institución, en distintos puestos”, subrayó.

y sus dirigentes respiran: se ha cortado la espiral de derrotas y los títulos siguen siendo alcanzables esta temporada.

“Él es ahora mismo nuestro entrenador, ojalá que le vaya fenomenal y, con calma, vamos a ver lo que sucede”, sentenció Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.