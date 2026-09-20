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Sistema de votación de Moscú sufre ciberataques masivos, informa funcionario

Redacción Nacionales 20 septiembre, 2026 Mundo Comentarios desactivados en Sistema de votación de Moscú sufre ciberataques masivos, informa funcionario 423 Vistas

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MOSCÚ/Xinhua

El sistema de votación electrónica de Moscú para la novena legislatura de la Duma Estatal o cámara baja del Parlamento de Rusia sufrió ciberataques a gran escala que fueron repelidos con éxito, informó este domingo, Vadim Kovalev, jefe de la Sede Pública de Observación Electoral en Moscú.

«Nuestro sistema de votación electrónica a distancia está sufriendo ciberataques masivos y graves», afirmó Kovalev, tras confirmar que la plataforma de votación en línea operó de forma estable, sin demoras ni filas.

De acuerdo con Ella Pamfilova, presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, los ataques fueron lanzados principalmente desde el extranjero. «Se registraron más de 1.000 ciclos de ciberataques contra la infraestructura electoral de Rusia durante los días de votación», puntualizó Pamfilova, citada por la agencia RIA Novosti.

Por su parte, el presidente del país, Vladimir Putin, emitió su voto desde una computadora en su oficina el viernes, informó el Kremlin.

De acuerdo con una decisión de la CEC, la votación se llevó a cabo de viernes a domingo.

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