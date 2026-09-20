Ucrania lanza masivo ataque con drones contra Moscú durante jornada electoral rusa

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Agencias Internacionales

Ucrania lanzó durante la noche del sábado 19 de septiembre y la madrugada del domingo 20 una oleada masiva de drones contra Moscú y otras regiones de Rusia, en una de las mayores ofensivas aéreas ucranianas contra territorio ruso desde el inicio de la guerra., informaron agencias internacionales de noticia El ataque coincidió con el último día de las elecciones parlamentarias rusas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que alrededor de 450 drones dirigidos hacia la capital fueron interceptados, y calificó la ofensiva como la mayor registrada contra Moscú. En el conjunto del territorio ruso, el Ministerio de Defensa aseguró haber derribado más de un millar de aparatos no tripulados.

La magnitud del ataque provocó incendios, daños en viviendas y afectaciones a infraestructura energética. Una instalación de la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia, resultó dañada y se registraron columnas de humo y fuego en el complejo. El alcalde Sobianin confirmó daños en una instalación de la refinería, aunque indicó que no hubo víctimas dentro de ese lugar.

Muertos y heridos

El balance de víctimas permanecía en evolución durante la mañana del domingo. Reuters informó inicialmente de tres personas fallecidas en la región de Moscú, mientras que Associated Press reportó dos muertos y 20 heridos. Las autoridades locales también han proporcionado cifras diferentes a medida que avanzaban las labores de rescate.

Los ataques alcanzaron principalmente sectores de la región de Moscú. En el distrito de Rámenskoye, un edificio residencial resultó afectado y varias viviendas sufrieron daños o incendios. Las autoridades informaron de evacuaciones de residentes en algunas zonas.

El diario español El País, citando información de las autoridades rusas, reportó tres civiles muertos en la región de Moscú y señaló que uno de los ataques afectó un edificio residencial de tres plantas. También informó de la evacuación de cientos de personas de un inmueble de mayor altura después de producirse un incendio.

Refinería entre los objetivos

El ataque tuvo como uno de sus principales puntos de impacto la infraestructura energética rusa. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que las fuerzas de su país habían alcanzado una instalación petrolera considerada estratégica y un centro logístico en la región de Moscú.

Zelenski sostuvo que se emplearon drones y armamento de fabricación ucraniana y presentó los ataques contra instalaciones petroleras como una forma de afectar los recursos económicos utilizados por Rusia para sostener la guerra.

La BBC también informó que el mandatario ucraniano confirmó que Kiev había alcanzado una instalación petrolera considerada clave y un objetivo logístico. No obstante, algunos detalles sobre las armas empleadas y el alcance exacto de los daños no han podido ser verificados independientemente.

La refinería de Moscú ya había sido objeto de ataques anteriores. Según El País, sus instalaciones tienen importancia para el abastecimiento de combustible de la capital rusa y han sufrido problemas derivados de ataques previos.

Impacto en los vuelos

La ofensiva también alteró el transporte aéreo. Los cuatro principales aeropuertos que sirven a Moscú —Sheremétievo, Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski— estuvieron sujetos a restricciones temporales durante la noche.

La BBC informó que algunas operaciones fueron suspendidas o retrasadas, mientras que las restricciones fueron levantadas durante la mañana del domingo. Las autoridades aeroportuarias advirtieron, sin embargo, que persistían algunas demoras.

Según El País, más de 450 vuelos sufrieron cancelaciones, retrasos o alteraciones como consecuencia de las restricciones de seguridad. Algunos aviones fueron desviados a aeropuertos situados fuera de la capital.

Ataque durante las elecciones

Uno de los elementos que ha dado mayor relevancia política al ataque es su coincidencia con la jornada electoral rusa. El domingo se desarrollaba el último día de las elecciones parlamentarias, proceso que comenzó el viernes 18 de septiembre.

Sobianin afirmó que el ataque tenía como objetivo perturbar los comicios, aunque aseguró que las defensas rusas habían impedido que los drones alcanzaran sus objetivos en la capital.

Ucrania, por su parte, ha defendido sus ataques contra infraestructura rusa como parte de su estrategia para reducir la capacidad económica y logística de Moscú para continuar la guerra.

La ofensiva se produjo además en un contexto de intensificación de los ataques aéreos entre ambos países. Reuters señaló que Rusia y Ucrania han continuado atacando infraestructura energética y logística pese a declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump sobre un supuesto acuerdo para detener ataques contra instalaciones energéticas.

Una nueva fase de la guerra de drones

El ataque contra Moscú evidencia nuevamente la creciente importancia de los drones de largo alcance en la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque la mayor parte de los aparatos fueron, según Moscú, interceptados antes de alcanzar sus objetivos, algunos lograron provocar daños en zonas residenciales y en infraestructura estratégica.

Associated Press describió la ofensiva como un ataque sin precedentes por su magnitud contra la capital rusa y señaló que más de 1,000 drones fueron lanzados contra distintos puntos del territorio ruso durante la noche.

Mientras Rusia asegura haber neutralizado una parte significativa de la ofensiva, Ucrania sostiene que logró golpear instalaciones vinculadas con la industria petrolera y la logística militar. La información sobre el número exacto de drones utilizados, los aparatos derribados y los daños ocasionados continúa siendo objeto de versiones enfrentadas.

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