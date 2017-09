SIS pide se cumplan derechos de personas adultos mayores

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, que se celebra cada 1 de octubre, la titular de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) Vanda Pignato pidió que, en el país, se cumplan los derechos de este importante sector de la población. Pignato participó en la conmemoración de este día con las personas del Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP) donde dijo que la discriminación por edad es “un mal que persiste y debe dejarse atrás” para que las personas adultas mayores gocen de una vida digna y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Asimismo, señaló que el envejecimiento de la población es una realidad que lleva a los gobiernos a tomar políticas y acciones que hagan valer los derechos de esta población, sin descuidar el buen trato que debe darse desde sus hogares hasta las instituciones públicas.

“La protección y cuido de las personas adulto mayor no debe ser solo un día en específico, sino debe ser siempre. La discriminación, basada en la edad, es un flagelo que está presente en nuestra sociedad. Esta discriminación comienza desde la infancia, con la propagación de mitos y prejuicios hacia personas mayores”, aseguró la titular de la SIS. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para promover los derechos y el respeto a las personas mayores, con el propósito de eliminar las prácticas de infantilizar a este sector de la población que por décadas ha estado desprotegido y políticas públicas que velen por su bienestar. Según la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, no deben ser discriminados en razón de su edad, sexo o cualquier otra condición. Tampoco deben ser obligados a realizar labores o trabajos que no sean acordes a sus posibilidades o condiciones físicas que menoscaben su dignidad. También los adultos mayores tienen derecho a ser oídos, atendidos y consultados en todos aquellos asuntos que fueren de su interés y asegurarles la participación y comunicación en actividades de la comunidad. Asimismo, es un derecho disfrutar en forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento.

Durante la actividad se tuvo la presentación de la obra de teatro ¿Para cuándo? Por el grupo de la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT), con el fin de informar y sensibilizar sobre el respeto de los derechos de las personas de edad.