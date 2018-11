Sin programas sociales la migración fuera “mucho mayor”: Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana manifestó que el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de la población más vulnerable a través de programas sociales y que eso ha incidido considerablemente en la reducción de la migración hacia los Estados Unidos, pero que no se puede negar que, al igual que otros países de la región como Honduras y Guatemala, el país todavía tiene condiciones objetivas que motivan la salida de sus ciudadanos en busca de un mejor futuro.

“Se ha hecho lo que se puede y hay que hacer más en esa dirección. En materia de seguridad se han hecho cosas importantes pero necesitamos avanzar con velocidad superior. Hemos avanzado en el tema de las políticas sociales, creo que no ha habido otro gobierno que haya invertido tanto en los temas sociales en materia de educación, en materia de salud, lo que se ha hecho es significativo, pero hay que avanzar mucho más. Por supuesto que la expulsión de gente hubiera sido mucho mayor si todo esto no se hace”, afirmó.

El vocero presidencial también consideró que se deben seguir mejorando los índices de crecimiento económico que permitan aumentar el bienestar de la población, pero además se debe buscar un acuerdo por el empleo para que más gente se beneficie del desarrollo, para que menos gente abandone el país.

“La cantidad de salvadoreños repatriados se ha reducido precisamente porque es menos la población nuestra que está migrando y eso tiene que ver con los programas sociales, tiene que ver con el impacto de los acuerdos del plan Alianza para la Prosperidad, de eso nos sentimos contentos porque hay datos concretos que nos permiten establecer claramente que tenemos resultado en materia migratoria y en materia también de seguridad”, afirmó Lorenzana.

El portavoz del Gobierno dijo que la migración no es nueva en el país y que desde hace unos 15 años hay un promedio de 300 personas que diariamente parte hacia el exterior, pero que este fenómeno de las caravanas que expone públicamente a los migrantes en su ruta hacia el norte es nuevo y ocurre precisamente en días previos a las elecciones en los Estados Unidos, que se celebran este martes.

“Nosotros no podemos desligar estas caravanas de ese fenómeno, no podemos perder de vista que hay condiciones objetivas en el país o en la región, en materia económica, en materia social y en materia de seguridad, en particular, que dinamizan estos procesos migratorios, que obligan a mucha de nuestra gente a migrar del país, sin embargo, este componente de hacer una manifestación pública de la migración sí creemos nosotros que tiene un contenido político”, manifestó.

Por otra parte, Lorenzana se refirió a la visita del Presidente Salvador Sánchez Cerén a la República Popular China, donde ha firmado 16 convenios de cooperación en diferentes áreas como la educación, la salud y la agricultura. El funcionario destacó algunas acciones de corto plazo, que ha calificado como “cosecha temprana” y entre las que se encuentran la donación de 3 mil toneladas de arroz de parte de China, las cuales servirán para apoyar a las familias que fueron afectadas por la sequía de este año.

También se incluye la declaración de El Salvador como destino turístico, por parte de la República Popular China, lo que implica que el país será prioridad de viaje para el gigante asiático.

En el tema comercial se firmó un acuerdo para abrir una línea de crédito de China, que permita a El Salvador tener acceso a fondos provenientes de esa nación. “Cualquier crédito que se apruebe, por supuesto que tendrá que ir a consulta a la Asamblea Legislativa, pero ya están las puertas abiertas al crédito”.

Además, se firmó un memorándum para la concreción de una agenda comercial a largo plazo. “Estamos hablando de la concreción de una agenda para hacer una negociación de un tratado o de un acuerdo comercial en la que ya tiene que haber un concurso de diferentes sectores de la vida nacional, es una agenda de trabajo, creo que son aspectos que deberán ser dialogados por diferentes sectores del país”, añadió en entrevista con canal 10.