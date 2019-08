SICA promueve cooperación centroamericana para fortalecer la educación y cultura

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) llevó a cabo la II Mesa de Cooperantes, que reúne a ministros y representantes de ocho países de Centroamérica y del Caribe para compartir programas académicos, culturales y artísticos, a fin de impulsar avances en materia de educación y cultura en cada uno de los países integrantes. La actividad fue ejecutada por la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.

“Creemos firmemente en que la educación y la cultura constituyen un verdadero motor del desarrollo y que no es posible conseguir sociedades avanzadas, económica y socialmente, si no tenemos primero un sistema educativo inclusivo y de calidad para todos y todas, con una apreciación clara de las diversas expresiones culturales; no como elemento diferenciadores, sino que como punto de partida hacia la construcción de una sólida identidad nacional”, manifestó Vinicio Cerezo, secretario general del SICA.

La actividad también se dirigió a promover el apoyo técnico y financiero por parte de los cooperantes en la elaboración de proyectos que beneficien a poblaciones vulnerables. En este sentido, la ministra de Educación Carla de Varela reafirmó su compromiso con la educación del país, y subrayó que apostar a la educación en la región es apostarle al desarrollo humano sostenible, a la seguridad, al crecimiento económico, al empleo y al cumplimiento de los derechos humanos.

Asimismo, los expositores destacaron la importancia de los contenido en temas ambientales y de gestión de riesgos, los cuales están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, así como en el logro de las metas de la Política Educativa Centroamericana y la Política Cultural de Integración Centroamericana.

Al respecto, la ministra de Cultura Suecy Callejas detalló, “desde las Políticas Culturales queremos proteger nuestro patrimonio nacional, reconocer y apoyar la participación de nuestro pueblo indígenas. Creo que Centroamérica tiene problemas comunes, pero también tiene una riqueza común; tenemos la obligación y la oportunidad de ser ejecutivos desde este Sistema de Integración Centroamericana”, dijo.