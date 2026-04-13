Si EEUU quiere encontrar una salida, la única manera es ganarse la confianza: presidente del Parlamento iraní

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TEHERÁN/Xinhua

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, indicó este domingo que la única manera en la que Estados Unidos encontrará una salida de la situación actual es decidirse y ganarse la confianza de la nación iraní.

El presidente del Parlamento hizo los comentarios en una rueda de prensa al regresar a Irán de su viaje a Pakistán, en donde, junto con su equipo acompañante, participó en las conversaciones de paz con la delegación estadounidense.

«Estados Unidos está en deuda con el pueblo iraní y tiene que trabajar arduamente para indemnizarlo», dijo Qalibaf.

«Si luchan, lucharemos; y si actúan con lógica, reaccionaremos con lógica. No cederemos ante ninguna amenaza», añadió el presidente del Parlamento. «Pueden poner a prueba nuestra voluntad una vez más y les enseñaremos una gran lección».

Qalibaf describió las conversaciones con la delegación estadounidense en Islamabad, la capital de Pakistán, como muy «intensivas, serias y desafiantes», y dijo que beneficiada de expertos capaces y con una perspectiva integral y diversa, la delegación iraní diseñó «excelentes iniciativas» para demostrar la buena voluntad del país, «lo que condujo a avances en las negociaciones».

«Desde el comienzo anunciamos que no confiamos en los estadounidenses. Nuestro sentido de desconfianza data de hace 77 años. En menos de 12 meses nos han atacado en dos ocasiones en medio de las negociaciones. Por ende, ellos son quienes deben ganarse nuestra confianza», enfatizó.

Qalibaf restó importancia a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Irán y dijo que tales amenazas ya no tienen efecto sobre el pueblo iraní.

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos sostuvieron largas negociaciones en Islamabad el sábado y en las primeras horas del domingo. Las conversaciones, en las que no se logró un acuerdo, tuvieron lugar luego de que el miércoles fue anunciado un cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel tras 40 días de enfrentamientos.

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