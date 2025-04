Sheinbaum resalta importancia de abordar unidad de Latinoamérica

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este lunes que es un momento importante para hablar de la unidad de América Latina y el Caribe al abordar su próxima participación en la cumbre de la Celac.

“Creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe, no solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación” del área, apuntó.

Al responder a una pregunta sobre su participación en la cita prevista para el miércoles en Honduras, la dignataria destacó que la región tiene “un potencial enorme, con una cultura muy cercana, y entonces es parte de lo que voy a plantear”.

La jefa del Ejecutivo adelantó que saldrá temprano para participar en la inauguración, programada para las 10:00 hora local del país, y en la primera plenaria, y posteriormente retornará a México, por lo cual se trata de una breve estancia que no incluye por ahora reuniones bilaterales.

También mencionó el rol de la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, en su decisión de estar presente en la cita.

“Vamos porque queremos mucho a Xiomara”, ella nos invitó y fue difícil decirle que no, me convenció; “porque aquí tenemos mucho trabajo y la verdad parece mentira, pero medio día que no estés, pues también representa no atender otros temas”, explicó.

Hasta ahora, confirmaron también su asistencia a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) gobernantes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Yamandú Orsi (Uruguay) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades hondureñas, la cita buscará reforzar la unidad regional y su interlocución con otros bloques continentales.

