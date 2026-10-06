Sheinbaum pide a embajador de EEUU cumplir leyes mexicanas

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Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes a los gobernadores de los estados, especialmente al de Querétaro, y al embajador de Estados Unidos aquí cumplir las leyes mexicanas para cooperación internacional en materia de seguridad.

“Tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas. Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador y al gobierno de los Estados Unidos, es que se cumplan las leyes mexicanas”, subrayó la jefa del Ejecutivo.

La mandataria cuestionó ayer la invitación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, del opositor Partido Acción Nacional, al embajador estadounidense, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.

Cualquier acuerdo en esta materia entre un gobierno extranjero y una administración estatal debe ser autorizado previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual no sucedió.

Sheinbaum señaló este martes la filtración ayer de un documento del gobierno de Querétaro en donde invitaron a la Cancillería y le comunicaron que Johnson asistiría a un evento, pero “no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de Estados Unidos”.

“¿Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos? Porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento. No es una suposición”, aseveró la presidenta, quien presentó en su habitual conferencia de prensa la intervención del funcionario.

“¿Qué es lo único que se le pide al gobierno de Querétaro? Que siga los procedimientos, que pregunte a Relaciones Exteriores, que solicite su autorización. Si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que solicite su autorización al Grupo de Alto Nivel (de Seguridad). ¿Por qué? Porque es la Ley”, recalcó.

Hizo énfasis en que se trata de una “academia internacional” para temas como el combate al narcotráfico, que son del fuero federal.

“¿Puede tener esta academia internacional? Sí. ¿Bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de los Estados Unidos? Bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y de la Secretaría de Relaciones Exteriores si consideran que está en el marco de nuestra Constitución”, resumió.

Aclaró que su gobierno no está en contra de algún apoyo internacional, pero insistió en la relevancia de respetar las legislaciones.

La Constitución mexicana deja claro en su artículo 89 que la Presidenta de México dirige la Política Exterior y celebra tratados con aprobación del Senado, y que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional plantea que la cooperación bilateral en seguridad la suscribe el Estado mexicano, y los agentes extranjeros y reuniones con servidores públicos estatales están sujetas a controles y autorización.

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