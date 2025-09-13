Sheinbaum desmiente reportes sobre operaciones con la CIA en México

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró hoy la cooperación en información con Estados Unidos y desmintió un reportaje de la agencia Reuters sobre una supuesta presencia de agentes de la CIA en operaciones del Ejército mexicano.

“En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. No es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información”, aseveró.

Al responder a una pregunta sobre el tema durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo precisó que se trata de información de agencias de Estados Unidos que se comparte con las instituciones del Gabinete de Seguridad.

“Una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de Defensa, de Marina, o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía, pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército”, enfatizó.

La presidenta ha expresado en varias ocasiones la voluntad de continuar colaborando con la nación norteña en materia de seguridad, pero con respeto a las soberanías y sin subordinación, ni participación de elementos de alguna de las agencias estadounidenses en territorio de este país latinoamericano.

