Página de inicio » Espectáculos » Sebiel se une al artista colombiano Antonio David y presentan “No es amistad”

Sebiel se une al artista colombiano Antonio David y presentan “No es amistad”

Redacción Nacionales 19 septiembre, 2026 Espectáculos Comentarios desactivados en Sebiel se une al artista colombiano Antonio David y presentan “No es amistad” 361 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El letrista y compositor Sebiel sorprendió a sus fans con su propuesta musical y ahora da un nuevo paso en su carrera al unir su talento con el reconocido artista colombiano Antonio David, para presentar su nuevo tema titulado “No es amistad”.

Sebiel comentó que “No es amistad” es una canción que se adentra en los sentimientos, las emociones y esas relaciones que van más allá de una simple amistad.

El artista ha llamado la atención por su particular manera de crear música utilizando Inteligencia Artificial, pues explora nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar propuestas innovadoras dentro de la industria musical. Esta experiencia forma parte de una búsqueda constante por experimentar con nuevos sonidos y formas de producción.

En esta nueva etapa, Sebiel comparte créditos con Antonio David, artista cafetero, con quien une fuerzas para darle vida a “No Es Amistad”, una producción perteneciente al género regional mexicano.

La canción presenta una historia cargada de sentimientos, donde la línea entre la amistad y el amor comienza a desaparecer. “No Es Amistad” busca conectar con quienes alguna vez han sentido que una relación aparentemente amistosa esconde emociones mucho más profundas.

Esta colaboración representa una nueva oportunidad para que Sebiel continúe expandiendo su propuesta musical y, al mismo tiempo, fortalezca los vínculos artísticos entre diferentes países de Latinoamérica.

Con “No Es Amistad”, Sebiel y Antonio David apuestan por una propuesta regional mexicana con identidad propia, combinando experiencia, innovación y sentimiento para llegar al público que disfruta de las historias que nacen desde el corazón.

El material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Tags

Ver también

Greeicy prendió a El Salvador con su “Candela World Tour”: una llama que aprendió a respirar

Compartir        Redacción Espectáculos @DiarioCoLatino La cantante colombiana Greeicy encendió la noche del viernes el complejo del …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.