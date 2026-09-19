Sebiel se une al artista colombiano Antonio David y presentan “No es amistad”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El letrista y compositor Sebiel sorprendió a sus fans con su propuesta musical y ahora da un nuevo paso en su carrera al unir su talento con el reconocido artista colombiano Antonio David, para presentar su nuevo tema titulado “No es amistad”.

Sebiel comentó que “No es amistad” es una canción que se adentra en los sentimientos, las emociones y esas relaciones que van más allá de una simple amistad.

El artista ha llamado la atención por su particular manera de crear música utilizando Inteligencia Artificial, pues explora nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar propuestas innovadoras dentro de la industria musical. Esta experiencia forma parte de una búsqueda constante por experimentar con nuevos sonidos y formas de producción.

En esta nueva etapa, Sebiel comparte créditos con Antonio David, artista cafetero, con quien une fuerzas para darle vida a “No Es Amistad”, una producción perteneciente al género regional mexicano.

La canción presenta una historia cargada de sentimientos, donde la línea entre la amistad y el amor comienza a desaparecer. “No Es Amistad” busca conectar con quienes alguna vez han sentido que una relación aparentemente amistosa esconde emociones mucho más profundas.

Esta colaboración representa una nueva oportunidad para que Sebiel continúe expandiendo su propuesta musical y, al mismo tiempo, fortalezca los vínculos artísticos entre diferentes países de Latinoamérica.

Con “No Es Amistad”, Sebiel y Antonio David apuestan por una propuesta regional mexicana con identidad propia, combinando experiencia, innovación y sentimiento para llegar al público que disfruta de las historias que nacen desde el corazón.

El material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

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